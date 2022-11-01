«Новая газета. Европа»: с начала мобилизации погиб 101 призванный в армию

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С 21 сентября, когда в России объявили «частичную мобилизацию», погиб как минимум 101 человек, призванный в армию в рамках мобилизационной кампании. Такие данные приводит «Новая газета. Европа», ссылаясь на сведения властей, а также сообщения в СМИ и соцсетях.

По подсчетам журналистов, 23 человека из числа погибших мобилизованных умерли не на фронте, а еще в ходе военной подготовки. «Причинами смерти становились драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи», — пишет издание.

Наиболее число погибших по регионам: 22 из Свердловской области, 13 из Челябинской, девять из Волгоградской, восемь из Красноярского края и семь из Ростовской области.

Ранее журналисты « » и «Русской службы Би-би-си», которые вместе с командой волонтеров ведут подсчет российских боевых потерь на войне в Украине, сообщали, что за месяц с 21 сентября по 21 октября погиб как минимум 41 мобилизованный в армию.

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