«Солдатские матери» сообщили, что мобилизованных из Омской области отправили в ЧВК Вагнера к бывшим заключенным

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Мать жителя Омской области, которого мобилизовали в сентябре, утверждает, что ее сына и несколько других мужчин, мобилизованных в регионе, отправили в . Об этом, как сообщает «Агентство», заявила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.

По словам матери мужчины, в военном билете ее сына не поставили отметку о мобилизации, что позволило присоединить его к группе из ЧВК Вагнера, состоящей из бывших заключенных. Эта группа находилась в зоне боевых действий в Луганской области.

Семья мобилизованного мужчины сообщила Валентине Мельниковой, что жаловалась в военную прокуратуру и военкомат, а также обращалась и властям Омской области, но не получила ответа.

«Агентство» отмечает, что не смогло связаться с семьей мобилизованного мужчины, поскольку родные пока не готовы говорить об этом публично.

В войне в Украине участвуют российские заключенные, которых вербуют по колониям, обещая амнистию и денежные выплаты. Вербовкой занимается, как ЧВК Вагнера, так и министерство обороны РФ, писали в октябре . Минобороны РФ, по словам родственников заключенных и правозащитников, создает спецотряд «Шторм», в который войдут осужденные сотрудники силовых ведомств.

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