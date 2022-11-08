«У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали» «Би-би-си» рассказала, как российское командование «затыкает дыры» на фронте мобилизованными

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Украинские военные ведут огонь из ракетной системы залпового огня. Луганская область, 4 ноября 2022 года

В начале ноября «Верстка» сообщила, что в Сватовском районе аннексированной Луганской области батальон мобилизованных понес тяжелые потери — по данным издания, там погибли больше 500 человек. Минобороны РФ назвало эти сведения «провокацией» и «преднамеренной дезинформацией с целью дискредитации вооруженных сил и создания негативного настроения среди российских граждан». «Русская служба Би-би-си» поговорила с военными, побывавшими под Сватово. Вот что они рассказали.

В ночь на 2 ноября четыре роты мобилизованных из Воронежской, Свердловской и Челябинской областей — всего около 500 человек — отправились в сторону Макеевки в аннексированной Луганской области. Командование сказало солдатам, что они отправляются на третью линию обороны в 15 километрах от фронта. «Задачи не было изначально никакой, потому что связи, когда мы выдвигались, не было», — сообщил «Би-би-си» военнослужащий Алексей Агафонов.

По его словам, мобилизованных высадили в лесополосе примерно в пять утра и приказали окапываться. Копать пришлось штык-ножами и руками, поскольку на взвод было лишь две лопаты. После рассвета их позиции попали под обстрел. «Шквальный огонь по нам. Квадрокоптеры летают — только улетят, и тут же огонь», — рассказал «Би-би-си» 28-летний Дмитрий Слободчиков.

Военнослужащие сообщили, что их обстреливали из минометов и установок залпового огня «Град» в течение восьми часов. Все это время они лежали в кое-как вырытых окопах и ждали. По их словам, у мобилизованных был один приказ — «не отступать и окапываться», пишет «Би-би-си».

Во время обстрела Слободчиков вынес раненого сослуживца в тыл, однако на месте командиры еще полтора часа решали, отправлять ли раненого в госпиталь. Когда Слободчиков собрался возвращаться к оставшимся под обстрелом, полковник ему запретил: «Они все равно уже мертвые». Тогда военный пошел за разрешением к ротному лейтенанту. Тот ему сказал: «Разрешаю, но я тебе ничего не говорил, приказа не давал». Слободчиков вернулся на позиции и вывел свой взвод тремя группами по десять человек.

Агафонов, который в это время находился на передовой, рассказал «Би-би-си», что из двух взводов, которые держали оборону на 100 метрах фронта, погибли 10 человек. Но когда рассвело, мобилизованные увидели, что вокруг их позиций лежат тела погибших из других подразделений — их не забрали после предыдущих обстрелов. «Без рук, без ног, без головы, но с военными билетами и жетонами с личными номерами», — описывает увиденное Агафонов.

Его слова подтвердил Дмитрий Слободчиков: «Двухсотых очень много было. Можно сказать, ходили по ним. Там не десятки, там больше», — сказал он.

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Выжившие военнослужащие вышли к селу Краснореченское. Там их переписала военная полиция, после чего солдат вернули в Сватово. По словам Слободчикова, «у всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали».

Агафонов рассказал «Би-би-си», что в Сватово не осталось ни одного офицера, который мог бы отдать им какую-то команду. Тем не менее, военные намерены держать оборону, если ВСУ пойдут на штурм, — они укрепляют двор дома, в котором поселились, и готовят огневые точки.

При этом Слободчиков добавляет, что солдаты готовы оказать сопротивление и военной полиции, если она попытается отправить их на передовую. «Если сюда сунется, мы будем отбиваться. Мы не хотим на „перед“ идти, мы насмотрелись — кишки, ноги оторванные», — сказал он.

Никто из военных не берется назвать число погибших, но они сходятся в том, что на позиции было отправлено более 500 человек и судьба большинства для них остается неизвестной.

Близкие мобилизованных, оказавшихся под Сватово, также рассказывают похожие истории: «Поехали туда окопы рыть, началась бомбежка, и кто куда, сколько там разбили, я не знаю. Пока туман был, куда-то там они сбежали», — сказала мать одного из военных Татьяна Дубинина.

«Их отвезли в поле. Возле каких-то деревьев заставили копать, одну лопату на 10-15 человек [дали]. Заставили копать и началась бомбежка. Кто до половины докопал, кто поглубже докопал», — рассказала Альбина Дудкина. Ее муж Александр Бобровских сейчас вместе с другими мобилизованными прячется в подвале заброшенного дома. По его словам, солдаты оказались под обстрелом с 1 на 2 ноября, с тех пор они не видели своих командиров.

«Пожалуйста, спасайте нас, потому что сейчас командиры придут и обратно нас отправят на передовую», — передала слова мужа Дудкина.

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