В Воронеже из-за санкций закрылся крематорий. В 2020 году, когда он открылся, за проект дали архитектурную премию

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В Воронеже из-за санкций закрылся единственный в Черноземье крематорий. Он открылся в январе 2020 года и успел проработать меньше трех лет, сообщает «7×7».

В пресс-службе Воронежского похоронного бюро рассказали «7×7», что в крематории сломалась печь, произведенная в Чехии, а из-за санкций оказалось невозможно купить необходимые для ремонта детали. По словам сотрудника бюро, местные специалисты и представители чешской компании пытаются починить оборудование, однако прогнозировать сроки ремонта невозможно.

После российского вторжения в Украину ЕС ввел многочисленные санкции против России, которые, в частности, затронули поставки высокотехнологичного оборудования.

Воронежский крематорий был признан лучшим архитектурным проектом 2020 года по версии журнала Interior Design в номинации «Общественное сооружение».

Что это за проект

В Воронеже открылся крематорий — это прорывной и очень важный для российской архитектуры проект. «Медуза» рассказывает историю его создания

Что это за проект

В Воронеже открылся крематорий — это прорывной и очень важный для российской архитектуры проект. «Медуза» рассказывает историю его создания