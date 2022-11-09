Генерал Суровикин доложил Шойгу об успехах российской армии в Украине. А потом объявил о сдаче Херсона Вот полная расшифровка его доклада

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Сергей Шойгу: Сергей Владимирович, доложите обстановку в районе проведения специальной военной операции.

: товарищ министр обороны Российской Федерации, в целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой численный состав соединений воинских частей. Созданы дополнительные резервы.

Активными действиями соединений частей объединенной группировки войск и сил пресечены все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме того, на отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На Донецком направлении завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовск.

Успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайска. На Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка. В районе подразделения группировки войск оттеснили противника и заняли господствующие высоты в глубине его обороны. Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике. Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитно-ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников.

Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. Все его атаки своевременно пресекаются, вклинивания в нашу оборону ликвидируются и восстанавливается положение по переднему краю.

Шойгу: Сергей Владимирович, ранее вы докладывали о ситуации, которая складывается на Херсонском направлении. Здесь оборона устойчивая, но есть свои особенности. Как обстоят дела сейчас?

Суровикин: товарищ министр обороны, докладываю, мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его атак в данном районе за период с августа по октябрь вооруженные силы Украины потеряли более девяти с половиной тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов.

Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего. Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы.

Порядка 80-90% ракет сбивается российскими системами противовоздушной обороны. В то же время до 20% из них все же достигают своей цели. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии.

В этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу. Возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий.

Администрацией области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации.

К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов. Интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, осуществляемый с 10 октября, также является причиной беспокойства по разливу данной реки в районе ее русла и затоплению прибрежных районов.

В случае, если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра.

В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, но в то же время мы сохраним самое главное: жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка на других направлениях в зоне проведения операции.

Шойгу: Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружений и техники за реку Днепр.

Суровикин: есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр. Доклад закончен.

Главное об отступлении России из Херсона

Россия отступает из Херсона. Хотя уверяла, что «пришла туда навсегда». Главное Текст обновляется

Главное об отступлении России из Херсона

Россия отступает из Херсона. Хотя уверяла, что «пришла туда навсегда». Главное Текст обновляется

Фото на обложке: Минобороны РФ / AP / Scanpix / LETA