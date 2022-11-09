Жителя Петербурга обещали не забирать в армию, «пока не начнется всеобщая мобилизация». Его забрали, хотя мобилизацию власти все еще называют «частичной»

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Эрик Романенко / ТАСС

21 октября военный комиссариат мобилизовал 38-летнего жителя Санкт-Петербурга Михаила (его фамилия не называется). У него диагностирован астигматизм, у него нет опыта срочной службы в армии, а его родители — люди с инвалидностью, которым необходима его помощь. В военкомате Михаилу сказали, что не станут призывать его в армию до объявления «всеобщей мобилизации», но вскоре, тем не менее, призвали.

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Михаил в начале октября получил СМС с просьбой явиться в военкомат для уточнения данных. Он был уверен, что его не могут мобилизовать, поскольку он видел в новостях, что в первую очередь якобы призывают тех, кто служил в армии и кто младше 35 лет.

Придя в военкомат, Михаил включил диктофон. Аудиозапись его разговора с сотрудником военкомата оказалась в распоряжении «Фонтанки». Вот ее фрагмент.

Сотрудник военкомата: Вы призваны по решению комиссии по мобилизации, вы это понимаете? Пока в запасе.

Михаил: Нет.

Сотрудник военкомата: Что нет?

Михаил: То есть мне с вещами приходить?

Сотрудник военкомата: Нет.

Михаил: То есть меня не заберут?

Сотрудник военкомата: Пока нет. Пока призываем тех, кто служил и имеет военно-учетную специальность. Но вы в резерве находитесь. Поступит команда — и пойдете служить.

Михаил: А можно это не подписывать?

Сотрудник военкомата: У нас есть прокурор здесь, я приглашу — и пойдете по .

Михаил: Я понял.

Сотрудник военкомата: Я не угрожаю, ваше право законное. Сейчас пригласим третьего человека, составим акт о том, что вы отказываетесь от повесточки. Пойдете гулять, пока за вами не придут сотрудники полиции. Поверьте, они сейчас начнут кататься. Показательные суды должны быть <…>

Михаил: Все равно меня могут забрать, правильно я понимаю?

Сотрудник военкомата: Нас всех могут забрать. Объявят всеобщую мобилизацию — и всех могут забрать.

Вернувшись домой, Михаил написал обращение в прокуратуру Московского района Санкт-Петербурга. «В обращении указал, что, со слов президента, частичной мобилизации подлежат граждане до 35 лет. И про родителей, что они инвалиды, у обоих третья группа», — рассказал Михаил.

В военкомате Михаил получил повестку на 17 октября. В ответ на его жалобу в прокуратуре ответили, что она свидетельствует о необходимости контрольной явки и не является повесткой по мобилизации.

Михаил пытался собрать документы, подтверждающие основания для отсрочки призыва, но обнаружил, что быстро это сделать невозможно. Придя в военкомат в назначенный день, он получил новую повестку с предписанием явиться с вещами 21 октября для отправки в воинскую часть.

В день отправки Михаила с другими мобилизованными снимал телеканал «Санкт-Петербург». В вышедшем материале диктор говорил: «Все они ранее служили в рядах российской армии. Многие имеют опыт участия в вооруженных конфликтах». Жена Михаила рассказала, что после того, как съемочная группа уехала, командир спросил, кто из присутствующих не служил. По ее словам, руки подняли половина мобилизованных.

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