Родственники мобилизованных из Владимирской и Вологодской областей потребовали вернуть их близких из-под Сватово

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Родственники россиян, которых мобилизовали во Владимирской и Вологодской областях и практически без подготовки отправили на фронт, потребовали, чтобы власти России вернули их близких домой.

Жители Вологды заявили в своем обращении на имя губернатора, что их родственников, мобилизованных в начале октября, после короткой военной подготовки 16 октября отправили в Луганскую область Украины .

1 ноября их начали перебрасывать на передовую под Сватово в Луганской области. «Ребята оказались зажаты в огненной ловушке, их убивали как противник, так и наша русская армия», — заявили авторы обращения. Они призвали власти России вернуть своих мужей и сыновей домой, а «не ждать, когда всех перерубят в этой кровавой мясорубке».

Жители Владимирской области в своем обращении на имя президента РФ заявили, что их мобилизованных родственников отправили на передовую без должной подготовки, снаряжения, еды и теплой одежды. Как уточняет «Осторожно, новости», речь идет о военнослужащих , которые находятся под Сватово. Издание отмечает, что мобилизованных отправили в Луганскую область 11 октября без подготовки.

Ранее мобилизованные и их родственники уже рассказывали о том, что новобранцев без подготовки отправляют на фронт, в том числе под Сватово.

В начале ноября «Верстка» сообщила, что под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области погибли около 500 мобилизованных из Воронежской области. Пропагандистский телеграм-канал «Война с фейками» назвал это «фейком», но в правительстве Воронежской области попросили не считать это позицией областных властей, поскольку «ситуация довольно непростая» и власти не готовы «обсуждать какие-либо цифры и факты».

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