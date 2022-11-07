Минпромторг заявил, что в Россию возобновят поставки парфюмерии и косметики Yves Saint Laurent и Giorgio Armani

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Министерство промышленности и торговли РФ утверждает, что производители готовы возобновить в Россию поставки парфюмерно-косметической продукции Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Lancome, Redken и Kerastase.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства, по этой причине ведомство исключило продукцию этих компаний из списка товаров для параллельного импорта, куда упомянутые бренды попали в августе.

В Минпромторге отметили, что изменения вступят в силу только через три месяца, так что у тех, кто купил продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.

РИА Новости указывает, что министр торговли Денис Мантуров в мае говорил, что Россия ведет переговоры о возобновлении поставок косметической продукции ведущих производителей.

Французский косметический гигант LʼOréal, который владеет брендами Lancome, Redken и Kerastase, а также линиями косметики и парфюмерии Yves Saint Laurent и Giorgio Armani, на момент публикации заметки это не комментировал.

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