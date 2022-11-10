Команда Навального выпустила расследование «Как Суровикин зарабатывает на войне». Оно связывает генерала с компанией друга Путина, работающей в Сирии

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Лесопромышленное предприятие из Свердловской области «Аргус СФК», связанное с женой генерала Сергея Суровикина, получало деньги от компании по добыче фосфатов в Сирии, связанной с другом президента РФ Владимира Путина Геннадием Тимченко. Об этом говорится в новом расследовании команды оппозиционера Алексея Навального.

Сергей Суровикин — командующий российской группировкой в Украине, который ранее командовал войсками РФ в Сирии. Его жена Анна Суровикина в середине 2000-х стала соучредительницей фирмы «Аргус СФК». Бизнес-партнером жены генерала была Анастасия Мишарина — дочь заместителя министра транспорта РФ, который позднее стал губернатором Свердловской области.

В 2011 году — один из ближайших сотрудников Навального, который на тот момент был депутатом городской думы Екатеринбурга, — обвинил «Аргус СФК» в незаконном получении льгот; позднее суд потребовал опровергнуть эти заявления.

Как сообщает команда Навального, фирма «Аргус СФК» продолжает работать до сих пор, хотя в ней сменились собственники. Как минимум с 2018 года «Аргус СФК» была убыточной. Но в 2020-2021 годах она получила 104 миллиона рублей в виде займов от «СТГ Логистики» — дочерней структуры «Стройтрансгаза» миллиардера Геннадия Тимченко, получившей разрешение на добычу фосфатных руд в Сирии. Эти займы «Аргус СФК» к текущему моменту не отдала, утверждают соратники Навального.

Структуры Тимченко начали восстанавливать добычу на месторождениях фосфатов Эш-Шаркия и Хнейфис летом 2017 года. В декабре того же года Суровикин, который был командующим российскими войсками в Сирии, лично докладывал президенту РФ об освобождении двух месторождений фосфатных руд. Команда Навального предполагает, что российские военные также принимали участие в обеспечении безопасного вывоза фосфатов из Сирии.

Сергей Суровикин известен как сторонник тактики массированных неизбирательных ударов по инфраструктуре. Он был назначен командующим группировкой росийских войск в Украине 8 октября — в день взрыва на Крымском мосту. С 10 октября российская армия стала регулярно обстреливать энергетические объекты Украины.

В конце октября издание «Верстка» сообщило, что жене и детям генерала принадлежат объекты недвижимости общей площадью почти 500 квадратных метров и примерной стоимостью более 125 миллионов рублей. При этом в Росреестре все они записаны на Российскую Федерацию. Вскоре Росреестр вообще удалил информацию о недвижимости Суровикиных.

Подробнее о том, кто такой Сергей Суровикин

Минобороны РФ назначило нового командующего вторжением — и впервые с начала войны публично назвало его имя. Им стал генерал армии Сергей Суровикин Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской

Подробнее о том, кто такой Сергей Суровикин

Минобороны РФ назначило нового командующего вторжением — и впервые с начала войны публично назвало его имя. Им стал генерал армии Сергей Суровикин Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской