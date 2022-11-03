Росреестр удалил информацию о недвижимости командующего российскими войсками в Украине

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Росреестр полностью засекретил имущество семьи командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина. Внимание на это обратил телеграм-канал «Можем объяснить».

Имущество Суровикина и до этого было засекречено, но если раньше официальным владельцем квартир и таунхауса генерала была указана Российская Федерация, то теперь в реестре вообще нет информации об этой недвижимости.

Из базы пропали, в частности, участок генерала в Новой Москве, где находится таунхаус в 288 квадратных метров, и 108-метровая квартира на улице Авиаконструктора Микояна. «Можем объяснить» отмечает, что эти объекты недвижимости были указаны в декларации Суровикина за 2019 год.

Помимо этого, из Росреестра пропала информация о квартире супруги генерала — Анны Суровикиной.

Днем ранее «Собеседник» сообщал, что Росреестр засекретил и бывшую недвижимость Суровикина, включая его 685-метровый особняк на Рублевке. В октябре из Единого государственного реестра юрлиц исчезла информация о бизнесе жены генерала — ее имя было скрыто в списке учредителей компаний «Искусство красоты» и «Рудный». Первой принадлежит швейцарский центр омоложения Versua Clinic, а вторая занимается добычей полезных ископаемых в Екатеринбурге.

О назначении генерала Сергея Суровикина на пост командующего вторжением в Украину стало известно после взрыва на Крымском мосту 8 октября. Генерал считается сторонником массированных ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре. Такие удары Россия регулярно наносит по Украине уже около трех недель.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, к 21 октября в результате российских ударов было повреждено около 30-40% украинской энергетической инфраструктуры.

Кто такой генерал Суровикин

Минобороны РФ назначило нового командующего вторжением — и впервые с начала войны публично назвало его имя. Им стал генерал армии Сергей Суровикин Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской

Кто такой генерал Суровикин

Минобороны РФ назначило нового командующего вторжением — и впервые с начала войны публично назвало его имя. Им стал генерал армии Сергей Суровикин Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской