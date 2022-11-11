В США начали учения, имитирующие российское вторжение в Европу

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В пустыне Мохаве начались совместные военные учения США, Великобритании и Австралии, имитирующие российское вторжение в Европу. Об этом сообщают The Moscow Times и ТАСС со ссылкой на The Times.

По данным газеты, в учениях, которые продлятся две недели, примут участие четыре с половиной тысячи военнослужащих. Они будут отрабатывать новые тактические приемы, перенятые из опыта ВСУ, в условиях открытого ландшафта пустыни, который похож на украинские степи.

По словам одного из участников учений, война в Украине показала определенные изменения в практике ведения боевых действий, включая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, из-за чего западным армиям необходимо «быстро адаптироваться к новым реалиям».

Помимо этого, военные будут отрабатывать использование 3D-печати для производства запчастей в полевых условиях, а также применение технологий обработки больших массивов разведданных, собираемых беспилотниками, для принятия командных решений.

В 2023 году аналогичные тренировочные мероприятия планируется провести непосредственно в Европе.

После российского вторжения в Украину США совместно с союзниками проводят учения на случай дальнейшей эскалации конфликта. В частности, в Польше в ноябре прошли совместные учения Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, а также Великобритании и США, в которых приняли участие около двух тысяч военнослужащих.

10 ноября совместные учения начали США и Япония. Ожидается, что в них примут участие около 36 тысяч военнослужащих, 30 кораблей и более 300 самолетов. В учениях будут задействованы Австралия, Канада и Великобритания.

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