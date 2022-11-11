Рогозин заявил, что возглавил в Донбассе группу военных советников. Она помогает силам аннексированных ДНР И ЛНР

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Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находится в Донбассе, возглавил группу военных советников, оказывающую военно-техническую поддержку войскам аннексированных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Рогозин рассказал РИА Новости.

«Создана инспекторская группа , которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках », — сообщил бывший глава «Роскосмоса».

Группа работает в зоне «спецоперации» как добровольческое подразделение под непосредственным руководством Рогозина, уточнил он.

Ранее сообщалось, что Рогозин открыл одноименный учебный центр, который будет оказывать поддержку воинским подразделениям ДНР в решении военно-технических вопросов. Сам он объяснял, что центр — объединение частных разработчиков различных технологий, в том числе беспилотников, прицельного оборудования и средств связи, для применения в рамках «спецоперации».

10 ноября бывший глава «Роскосмоса» заявил об успешных испытаниях в ДНР «умного прицела» для минометов при участии центра «Царские волки».

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В июле Дмитрий Рогозин покинул пост главы «Роскосмоса», который занимал четыре года. Источники «Медузы» сообщали, что он может быть назначен главой нового федерального округа, в который войдут аннексированные территории Украины. «Ведомости» писали, что округ назовут «Крымским».

Осенью Рогозин уже приезжал на занятые российскими войсками территории в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отказался уточнить, в каком статусе Рогозин ездил в Донбасс.

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