Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона

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Отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра завершился в пять утра 11 ноября. Об этом было объявлено в ходе брифинга Минобороны РФ.

Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра.

Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, ночью в ходе российского отступления ВСУ пытались «сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра». В частности, по переправам через реку были нанесены пять ударов снарядами РСЗО HIMARS.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина отдал приказ об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Это решение мотивировалось невозможностью полноценного снабжения города и желанием сохранить жизни российских солдат. Херсон был единственным областным центром Украины, захваченным российской армией с начала вторжения в страну.

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