Мобилизованных бросили на передовой в Луганской области, а затем заперли в подвале «Настоящее время» и «Сирена» рассказывают (очень похожие) истории россиян, отказавшихся воевать

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Подбитый российский танк на границе Харьковской и Луганской областей. 8 октября 2022 года Ashley Chan / SOPA Images / Sip​a USA / Vida Press

Телеканалу и «Сирене» (изданию команды Алексея Навального) стали известны новые случаи давления и нарушения прав мобилизованных граждан, отказавшихся воевать в Украине.

Телеканал узнал историю двух жителей Подмосковья, Алексея Арсютина и Андрея Марчука, получивших повестки. Из военкоматов их сперва увезли в Наро-Фоминск, а оттуда отправили в Белгородскую область. Вскоре, так и не пройдя обучения, мобилизованные оказались под Сватово в Луганской области.

Там, вместе с другими мобилизованными, мужчин отправили на передовую, где им приказали рыть окопы. Через некоторое время начался артиллерийский обстрел. Призывники рассказывают, что они держались на этой позиции три дня без еды и воды. Командование их бросило, а у мобилизованных не было ничего, кроме автоматов. В результате они отступили.

Тогда родственники мобилизованных, пишет издание, подняли достаточный шум, чтобы привлечь внимание военного руководства к произошедшему — призывников на КАМАЗах вывезли в Россию.

«Как только они прибыли в воинскую часть в Белгороде, начался очень сильный прессинг. Их называли петухами, кончеными, ублюдками, тварями… Какими словами только можно. Это говорит командующий состав. Потому что отступили. Потому что должны были вернуться назад на передовую как мясо», —рассказывает Екатерина Белова, сестра Алексея Арсютина.

Что делают с отказниками В бывшей колонии в Луганской области удерживают мобилизованных, которые отказались воевать «Медиазона» рассказала, как им угрожают тюремными сроками и заставляют вернуться на фронт

Когда офицеры поняли, что отказников не удастся вернуть на передовую оскорблениями и угрозами, они вывезли их обратно в Луганскую область. Родные военнослужащих узнали об этом только через неделю.

«Мой брат вышел на связь и сказал, что они были в подвале в Зайцеве. Держали их там сутки. Зачитали им приказ, они должны были на видео подтвердить, что они отказываются от „ “. Сейчас ребятам угрожают этим видео, что вы не подчинились этому приказу. Как брат сказал, в Зайцеве находилось, когда он там был, 250 человек. Это просто плен. Русский плен», — говорит Екатерина Белова.

Андрей Марчук также смог дозвониться своей матери и рассказать о происходящем: «В Зайцеве. Луганская область, Троицкий район. Их вывезли туда в яму. Ну в яме там никаких удобств. Много там, говорит, ребят, которые не хотят идти воевать. Отказники. Давили-давили, они ничего не подписывают. Они воевать не хотят. За кого воевать-то и с кем?», — пересказывает слова сына Алла Петровна.

Родственники мобилизованных рассказали телеканалу, что в Зайцево свозили отказников из самых разных подразделений. Там их всех держали в подвале, а офицеры неустанно пытались заставить мобилизованных вернуться на передовую. Несмотря на это, Арсютину и Марчуку удалось вернуться в тыл, но, по словам их близких, мужчин увезли в Следственный комитет РФ.

Издание «Сирена» рассказало похожую историю отказников из Курской области, которых командование также бросило на передовой. Супруга одного из мобилизованных рассказала, что за отказ возвращаться на передовую, мужчин увезли в деревню Голубовка в Луганской области, где посадили в один из подвалов. Сейчас в этом подвале 38 человек. «Они просят помощи. Там ужасно, там есть больные, раненые ребята. Это самая настоящая тюрьма», — рассказала женщина.

По данным «Сирены», вытаскивать мобилизованных из Украины отправились их жены. Сперва они приехали в военную часть под Белгородом, где им сказали, что мужья не приписаны к части. После этого женщины отправились в город Старобельск в Луганской области. Там они смогли встретиться с некоторыми из мобилизованных, однако остальные все еще находятся в Голубовке. Жены собираются добиваться через военную прокуратуру, чтобы их мужей освободили.

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