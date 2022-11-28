Вдова замначальника военного училища во Владивостоке обратилась к Путину. Она написала, что ее муж совершил «саморасстрел», когда его обвинили в провалах во время мобилизации

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Юлия Бойко, вдова заместителя начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) Вадима Бойко, написала открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина. Она попросила Путина проконтролировать расследование гибели ее мужа, который, по сообщениям СМИ, покончил с собой на рабочем месте.

Письмо датировано 20 ноября, местные СМИ опубликовали его только сейчас. Юлия Бойко подтвердила его подлинность «Базе».

Юлия Бойко рассказала в письме, что с 16 сентября в училище, где работал ее муж, развернули пункт мобилизации. Полковника Вадима Бойко назначили ответственным за прием, размещение и контроль мобилизованных. С этого времени, по ее словам, он почти не ночевал дома, пытался решать возникающие проблемы, но не находил поддержки у руководства и в определенный момент понял, что его «пытаются „назначить“ виновником во всех провалах и недостатках».

Затем Вадима Бойко отправили на полигон в село Сергеевка в Приморском крае (180 километров от Владивостока), где, по словам его супруги, он должен был отвечать за ремонт военной техники для отправки в зону боевых действий, а также за подготовку призванных военнослужащих. Юлия Бойко утверждает, что ее муж столкнулся с трудностями, поскольку «с такой техникой выполнить боевые задачи невозможно», но начальник училища контр-адмирал Олег Журавлев не оказал ему помощи. По словам женщины, у ее мужа около месяца была бессонница, за это время он похудел на 15 килограммов.

14 ноября, рассказала Юлия Бойко, на полигон с проверкой приехали представители комиссии из Хабаровска, которая проверяла жалобы мобилизованных. По словам Юлии Бойко, начальник училища, адмирал Журавлев, «проявил мастерство маскировки» и ушел на больничный, а ее мужу сообщили, что ему грозит уголовная ответственность.

«Проверяющие уже открыто сообщили полковнику Бойко, что за утрату и порчу госимущества на него повесят более 100 миллионов рублей долгов и привлекут к уголовной ответственности с конфискацией имущества», — написала Юлия Бойко в письме Путину.

Она также раскрыла некоторые обстоятельства гибели своего мужа, тело которого нашли утром 16 ноября. По ее словам, ее супруг приехал с полигона в здание военно-морского училища во Владивостоке и зашел в кабинет своего начальника. «Да, именно к нему в кабинет [заходит], а не в свой, как пишут все паблики, садится в его кресло и выпускает в себя пять пуль из табельного оружия, при этом не целится в голову, не преследует цели как можно быстрее все это закончить», — написала она.

Если эта трагическая смерть произошла от рук самого Бойко, что предстоит еще выяснить следствию, то это, наверное, первый в России случай такого самоубийства, то есть фактически саморасстрела, то своими действиями он явно хотел привлечь внимание руководителей РФ и дать вам сигнал о том, что происходит беда, что надо что-то делать, что Родина находится в опасности.

Тело Вадима Бойко с несколькими огнестрельными ранениями нашли 16 ноября в военно-морском училище. Baza сообщала, что утром того дня в кабинете Бойко слышали пять выстрелов. Издание утверждало, что на месте проишествия якобы обнаружили пять гильз и четыре пистолета Макарова. Правоохранительные органы это не комментировали.

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