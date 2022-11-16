Во Владивостоке погиб замначальника военно-морского училища. Местные СМИ сообщают, что он покончил с собой

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Во Владивостоке при невыясненных обстоятельствах погиб заместитель начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) Вадим Бойко. Местные СМИ сообщают, что он покончил с собой.

«Сегодня утром застрелился замначальника ТОВВМУ по вооружению полковник Вадим Бойко. Пришел на работу и пустил себе пулю в висок», — написала газета «Дальневосточные ведомости».

Версии о самоубийстве военного также придерживается редактор «Общественного телевидения Приморья» Владимир Ощенко. «Когда офицеры начинают стреляться, что-то неладно в государстве и в государевой службе», — написал он. По словам журналиста, информацию о самоубийстве Бойко ему подтвердили в пресс-службе Тихоокеанского флота и адмиралы-советники командующего флотом.

Телеграм-канал Baza пишет, в свою очередь, что из кабинета Бойко, отвечавшего за работу с мобилизованными, утром 16 ноября были слышны пять выстрелов. Помимо этого, по данным телеграм-канала, криминалисты на месте проишествия якобы обнаружили пять гильз и четыре пистолета Макарова. «Получается, полковник выстрелил себе в грудь пять раз», — пишет Baza.

Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

Через несколько дней после начала мобилизации в Иркутской области местный житель открыл стрельбу в военном комиссариате города Усть-Илимск. Тогда был тяжело ранен военный комиссар района Александр Елисеев. Стрелявшего зовут Руслан Зинин, он был задержан. СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном ношении оружия. По данным Astra, Зинин устроил стрельбу из-за того, что его лучшего друга, не служившего в армии, мобилизовали.

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