Война Двести шестьдесят шестой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 ноября читайте здесь.

Главные новости:

На территории Польши возле границы с Украиной, предположительно, упали две российские ракеты.

Минобороны РФ заявило, что Россия не наносила ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы. Сообщения о падении ракет в ведомстве назвали провокацией.

В Пентагоне заявили о том, что пока не могут подтвердить попадание ракет на территорию Польши. Госдепартамент объявил, что США «берут время», чтобы понять, что произошло в Польше.

Российские военные массово обстреляли объекты критической инфраструктуры в крупных городах. Районы Киева, Львова, Житомира, Ровно, Одессы остались без электричества, в Харькове остановили метро. «Укрэнерго» начало экстренные отключения по всей Украине.

По утверждению ВСУ, в общей сложности по украинским городам было выпущено около ста ракет. Зеленский заявил о 85 ракетах. Министр энергетики назвал произошедшее «самым массированным ударом по энергетике с начала войны».

В результате украинского обстрела города Щебекино в Брянской области погибли четыре человека.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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