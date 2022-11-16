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новости

Война Двести шестьдесят шестой день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 ноября читайте здесь.

Главные новости:

  • На территории Польши возле границы с Украиной, предположительно, упали две российские ракеты.
  • Минобороны РФ заявило, что Россия не наносила ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы. Сообщения о падении ракет в ведомстве назвали провокацией.
  • В Пентагоне заявили о том, что пока не могут подтвердить попадание ракет на территорию Польши. Госдепартамент объявил, что США «берут время», чтобы понять, что произошло в Польше.
  • Российские военные массово обстреляли объекты критической инфраструктуры в крупных городах. Районы Киева, Львова, Житомира, Ровно, Одессы остались без электричества, в Харькове остановили метро. «Укрэнерго» начало экстренные отключения по всей Украине.
  • По утверждению ВСУ, в общей сложности по украинским городам было выпущено около ста ракет. Зеленский заявил о 85 ракетах. Министр энергетики назвал произошедшее «самым массированным ударом по энергетике с начала войны».
  • В результате украинского обстрела города Щебекино в Брянской области погибли четыре человека.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Херсон 14 ноября вскоре после освобождения города, заявил, что в Херсонской области российская армия совершала «такие же зверства, как и в других регионах страны, куда смогла зайти». По словам Зеленского, украинские следователи задокументировали более 400 военных преступлений. Журналисты The Washington Post поговорили с жителями Херсона, которые рассказали, что происходило в городе во время оккупации.

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«Если и есть ад на Земле, то он был здесь» The Washington Post рассказала о тюрьме в Херсоне, где российские военные пытали задержанных

Читайте на «Медузе»

«Если и есть ад на Земле, то он был здесь» The Washington Post рассказала о тюрьме в Херсоне, где российские военные пытали задержанных

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта, в том числе Минобороны.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что на территории региона произошел взрыв на нефтебазе, предположительно, его устроили с помощью беспилотника.

«Около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь», — написал Клычков в телеграме.

Пострадавших, по его данным, нет.

Стальной Конь находится более чем в 150 километрах от границы с Украиной.

Бывший заключенный и наемник ЧВК Вагнера Евгений Нужин, жестоко убитый за «предательство», добровольно согласился вернуться в Россию в рамках обмена пленными. Об этом телеканалу «Дождь» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными: «У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано», — пояснил Подоляк.

По мнению Подоляка, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин мог устроить показательную казнь в пропагандистских целях.

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Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая идет уже 266 дней. Спасибо, что вы с нами.