Война Двести шестьдесят пятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 ноября читайте здесь.
Главные новости:
- Участники саммита G20 на Бали в совместном заявлении решительно осудили войну в Украине.
- Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую привлечь Россию к финансовой ответственности за вторжение в Украину.
- Члены СПЧ попросили СК проверить видео с убийством бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного в ЧВК Вагнера. Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить версию о «причастности к убийству Нужина американских спецслужб».
- В Анкаре прошли переговоры главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса. США передали России сообщение о последствиях применения ядерного оружия.
- Минобороны РФ объявило, что Павловка в Донецкой области «полностью освобождена». Морпехи из Приморья ранее сообщали об огромных потерях, которые понесли в боях за этот населенный пункт.
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон.
- Associated Press сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров доставлен в больницу на Бали, куда он приехал на саммит G20. Официальный представитель МИДа Мария Захарова показала видео с Лавровым в отеле, а не в больнице.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Британское Минобороны в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет о новом центре командования оккупированной частью Херсонской области в Геническе — портовом городе на Азовском море.
В Геническ, говорится в обзоре, переведена оккупационная администрация, а также, вероятно, будет передислоцировано и военное командование.
Выбор этого Города в качестве командного узла позволяет лучше понять тактику и стратегию российского командования, укрепляющего свою оборону на юге Украины.
Минобороны Великобритании отмечает выгодное расположение Геническа для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкреплений из Крыма. В обзоре также отмечается, что Геническ в данный момент находится вне досягаемости украинских артиллерийских систем, которые наносят значительный ущерб российским полевым командным пунктам.
Художника Покраса Лампаса, актрису Ксению Раппопорт и бывшего заведующего отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова, публично выступивших против войны, исключили из совета по культуре Петербурга, пишет «Бумага».
Инстаграм принадлежит компании Meta, которая объявлена в России «экстремистской организацией», деятельность компании в РФ запрещена. Мы вынуждены указывать это по требованию российских властей.
Жители России в сентябре перевели в иностранные банки рекордные 6,7 миллиарда долларов
Об этом сообщает РИА Новости на основе данных Банка России. С начала 2022 года года сумма вкладов граждан за рубежом увеличилась вдвое, впервые превысив 60 миллиардов долларов.
По состоянию на январь россияне хранили в банках-нерезидентах около 30,6 миллиарда долларов. После начала войны жители России стали активно переводить средства за рубеж. Так, в феврале в иностранные банки было выведено около 4,3 миллиарда долларов, что на тот момент стало максимальным показателем как минимум с 2018 года — более ранней статистики ЦБ не публикует.
В сентябре, когда в России была объявлена мобилизация, вывод средств вновь усилился — до рекордных 6,7 миллиарда долларов. В результате за 9 месяцев объем вкладов россиян за рубежом увеличился вдвое — до 63,1 миллиарда долларов.
Российские войска, отступая из Херсона, выпустили заключенных, находившихся в городском СИЗО, выяснило «Громадське»
По данным издания, в СИЗО Херсона украинские военные нашли дела 457 осужденных, из них 15 — к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе.
Несколько заключенных, пишет «Громадське», уже связались с украинскими военными, в том числе один из осужденных пожизненно. Где находятся остальные — неизвестно.
Также в СИЗО обнаружили дела 59 человек, которых задержали россияне во время оккупации. Всех этих людей они забрали с собой во время отступления из Херсона. По информации военных, задержанных повезли в Крым.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Карта боев от «Медузы»
Члены СПЧ попросили Бастрыкина проверить видео с убийством бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного в ЧВК Вагнера
Члены Совета по правам человека при президенте РФ обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить видео, на котором кувалдой убивают бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного в ЧВК Вагнера.
«У нас нет законов, которые позволяли бы вершить самосуд, что бы этот человек ни совершил. Даже если он „предатель“, есть суд и Уголовный кодекс, мы живем не в средневековье, должно быть следствие», — сказала изданию одна из авторов обращения Ева Меркачева.
Основатель ЧВК Вагнера попросил генпрокурора РФ проверить причастность к гибели Нужина американских спецслужб
В сообщении, распространенном пресс-службой компании «Конкорд», говорится, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства Евгения Нужина.
В частности, Пригожин просит «с целью проверки версий о причастности к убийству Нужина Е.В. спецслужб США, запросить в спецслужбах США информацию о том, каким образом и при каких обстоятельствах Евгений Нужин оказался на территории Украины и сообщить, принимали ли участие в его похищении, допросах и казни сотрудники ЦРУ или других спецслужб стран НАТО».
Большинство участников саммита «Большой двадцатки» решительно осудили войну в Украине
Об этом говорится в проекте совместного заявления лидеров G20 по итогам встречи. Война, подчеркивается в документе, с черновиком которого ознакомились Financial Times и Bloomberg, «приносит огромные человеческие страдания» и «усугубляет существующие проблемы в мировой экономике». Участники G20 также заявляют о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия.
27-летняя Виктория Обидина родилась в Волновахском районе Донецкой области, в 2014 году переехала в Мариуполь и начала работать фельдшером в больнице. В 2021 году она подписала контракт с ВСУ и стала военным врачом в мариупольском госпитале. В феврале она вместе с четырехлетней дочкой Алисой хотела впервые поехать за границу — в Египет.
Когда началась война, Викторию отправили работать на «Азовсталь», а в мае она вместе с дочкой попыталась выехать в Запорожье, но попала в российский плен и несколько месяцев провела в колонии в Еленовке. 17 октября Виктория вместе со 107 другими женщинами вернулась в Украину в результате обмена военнопленными.
Украинка рассказала «Медузе» о времени на «Азовстали», взаимовыручке среди пленных женщин в Еленовке, насилии со стороны российских военных и освобождении из плена.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую привлечь Россию к финансовой ответственности за вторжение в Украину
Документ, в частности, предусматривает создание реестра для регистрации нанесенного ущерба и проработку механизма для выплаты репараций.
Резолюцию поддержали 93 страны (в том числе США и все страны ЕС), 13 проголосовали против (в том числе Россия и Китай), еще 74 (в том числе Бразилия, Индия, Сербия, Казахстан) воздержались.
Здравствуйте! Война в Украине продолжается 265 дней. Все это время мы ежедневно ведем трансляции, в которых рассказываем о всех важных событиях, связанных с российским вторжением в Украину. Спасибо, что вы с нами.