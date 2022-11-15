Война Двести шестьдесят пятый день

Британское Минобороны в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет о новом центре командования оккупированной частью Херсонской области в Геническе — портовом городе на Азовском море.

В Геническ, говорится в обзоре, переведена оккупационная администрация, а также, вероятно, будет передислоцировано и военное командование.

Выбор этого Города в качестве командного узла позволяет лучше понять тактику и стратегию российского командования, укрепляющего свою оборону на юге Украины.

Минобороны Великобритании отмечает выгодное расположение Геническа для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкреплений из Крыма. В обзоре также отмечается, что Геническ в данный момент находится вне досягаемости украинских артиллерийских систем, которые наносят значительный ущерб российским полевым командным пунктам.