Перейти к материалам
новости

Война Двести шестьдесят пятый день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 ноября читайте здесь.

Главные новости:

  • Участники саммита G20 на Бали в совместном заявлении решительно осудили войну в Украине.
  • Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую привлечь Россию к финансовой ответственности за вторжение в Украину.
  • Члены СПЧ попросили СК проверить видео с убийством бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного в ЧВК Вагнера. Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить версию о «причастности к убийству Нужина американских спецслужб».
  • В Анкаре прошли переговоры главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса. США передали России сообщение о последствиях применения ядерного оружия.
  • Минобороны РФ объявило, что Павловка в Донецкой области «полностью освобождена». Морпехи из Приморья ранее сообщали об огромных потерях, которые понесли в боях за этот населенный пункт.
  • Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон.
  • Associated Press сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров доставлен в больницу на Бали, куда он приехал на саммит G20. Официальный представитель МИДа Мария Захарова показала видео с Лавровым в отеле, а не в больнице.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Британское Минобороны в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет о новом центре командования оккупированной частью Херсонской области в Геническе — портовом городе на Азовском море.

В Геническ, говорится в обзоре, переведена оккупационная администрация, а также, вероятно, будет передислоцировано и военное командование.

Выбор этого Города в качестве командного узла позволяет лучше понять тактику и стратегию российского командования, укрепляющего свою оборону на юге Украины.

Минобороны Великобритании отмечает выгодное расположение Геническа для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкреплений из Крыма. В обзоре также отмечается, что Геническ в данный момент находится вне досягаемости украинских артиллерийских систем, которые наносят значительный ущерб российским полевым командным пунктам.

Художника Покраса Лампаса, актрису Ксению Раппопорт и бывшего заведующего отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова, публично выступивших против войны, исключили из совета по культуре Петербурга, пишет «Бумага».

Интервью на «Медузе»

«Манифестом может считаться даже пост в инстаграме» Художник Покрас Лампас бросает вызов русскому дизайну, меняет «Супрематический крест» и зарабатывает деньги

Интервью на «Медузе»

«Манифестом может считаться даже пост в инстаграме» Художник Покрас Лампас бросает вызов русскому дизайну, меняет «Супрематический крест» и зарабатывает деньги

Инстаграм принадлежит компании Meta, которая объявлена в России «экстремистской организацией», деятельность компании в РФ запрещена. Мы вынуждены указывать это по требованию российских властей.

Жители России в сентябре перевели в иностранные банки рекордные 6,7 миллиарда долларов

Об этом сообщает РИА Новости на основе данных Банка России. С начала 2022 года года сумма вкладов граждан за рубежом увеличилась вдвое, впервые превысив 60 миллиардов долларов.

По состоянию на январь россияне хранили в банках-нерезидентах около 30,6 миллиарда долларов. После начала войны жители России стали активно переводить средства за рубеж. Так, в феврале в иностранные банки было выведено около 4,3 миллиарда долларов, что на тот момент стало максимальным показателем как минимум с 2018 года — более ранней статистики ЦБ не публикует.

В сентябре, когда в России была объявлена мобилизация, вывод средств вновь усилился — до рекордных 6,7 миллиарда долларов. В результате за 9 месяцев объем вкладов россиян за рубежом увеличился вдвое — до 63,1 миллиарда долларов.

Читайте также

Российская экономика не рухнула из-за войны и санкций. Переживет ли она мобилизацию и аннексию? Спойлер: все очень плохо

Читайте также

Российская экономика не рухнула из-за войны и санкций. Переживет ли она мобилизацию и аннексию? Спойлер: все очень плохо

Российские войска, отступая из Херсона, выпустили заключенных, находившихся в городском СИЗО, выяснило «Громадське»

По данным издания, в СИЗО Херсона украинские военные нашли дела 457 осужденных, из них 15 — к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе.

Несколько заключенных, пишет «Громадське», уже связались с украинскими военными, в том числе один из осужденных пожизненно. Где находятся остальные — неизвестно.

Также в СИЗО обнаружили дела 59 человек, которых задержали россияне во время оккупации. Всех этих людей они забрали с собой во время отступления из Херсона. По информации военных, задержанных повезли в Крым.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Карта боев от «Медузы»

Члены СПЧ попросили Бастрыкина проверить видео с убийством бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного в ЧВК Вагнера

Члены Совета по правам человека при президенте РФ обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить видео, на котором кувалдой убивают бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного в ЧВК Вагнера.

«У нас нет законов, которые позволяли бы вершить самосуд, что бы этот человек ни совершил. Даже если он „предатель“, есть суд и Уголовный кодекс, мы живем не в средневековье, должно быть следствие», — сказала изданию одна из авторов обращения Ева Меркачева.

Подробнее

Основатель ЧВК Вагнера попросил генпрокурора РФ проверить причастность к гибели Нужина американских спецслужб

В сообщении, распространенном пресс-службой компании «Конкорд», говорится, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства Евгения Нужина.

В частности, Пригожин просит «с целью проверки версий о причастности к убийству Нужина Е.В. спецслужб США, запросить в спецслужбах США информацию о том, каким образом и при каких обстоятельствах Евгений Нужин оказался на территории Украины и сообщить, принимали ли участие в его похищении, допросах и казни сотрудники ЦРУ или других спецслужб стран НАТО».

Убийство Евгения Нужина. Что известно

Бывшего российского заключенного, воевавшего в ЧВК и сдавшегося ВСУ, убили как «предателя» — похоже, после возвращения из плена. А потом опубликовали видео внесудебной казни Пригожин назвал его «прекрасной режиссерской работой»

Убийство Евгения Нужина. Что известно

Бывшего российского заключенного, воевавшего в ЧВК и сдавшегося ВСУ, убили как «предателя» — похоже, после возвращения из плена. А потом опубликовали видео внесудебной казни Пригожин назвал его «прекрасной режиссерской работой»

Большинство участников саммита «Большой двадцатки» решительно осудили войну в Украине

Об этом говорится в проекте совместного заявления лидеров G20 по итогам встречи. Война, подчеркивается в документе, с черновиком которого ознакомились Financial Times и Bloomberg, «приносит огромные человеческие страдания» и «усугубляет существующие проблемы в мировой экономике». Участники G20 также заявляют о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия.

Подробнее

27-летняя Виктория Обидина родилась в Волновахском районе Донецкой области, в 2014 году переехала в Мариуполь и начала работать фельдшером в больнице. В 2021 году она подписала контракт с ВСУ и стала военным врачом в мариупольском госпитале. В феврале она вместе с четырехлетней дочкой Алисой хотела впервые поехать за границу — в Египет.

Когда началась война, Викторию отправили работать на «Азовсталь», а в мае она вместе с дочкой попыталась выехать в Запорожье, но попала в российский плен и несколько месяцев провела в колонии в Еленовке. 17 октября Виктория вместе со 107 другими женщинами вернулась в Украину в результате обмена военнопленными.

Украинка рассказала «Медузе» о времени на «Азовстали», взаимовыручке среди пленных женщин в Еленовке, насилии со стороны российских военных и освобождении из плена.

Читайте на «Медузе»

«Приказали накраситься, красиво одеться и сказать на камеру, что в Донецке все хорошо» «Медуза» рассказывает историю украинки, которая была военным врачом на «Азовстали» в Мариуполе — и смогла вернуться из российского плена

Читайте на «Медузе»

«Приказали накраситься, красиво одеться и сказать на камеру, что в Донецке все хорошо» «Медуза» рассказывает историю украинки, которая была военным врачом на «Азовстали» в Мариуполе — и смогла вернуться из российского плена

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую привлечь Россию к финансовой ответственности за вторжение в Украину

Документ, в частности, предусматривает создание реестра для регистрации нанесенного ущерба и проработку механизма для выплаты репараций.

Резолюцию поддержали 93 страны (в том числе США и все страны ЕС), 13 проголосовали против (в том числе Россия и Китай), еще 74 (в том числе Бразилия, Индия, Сербия, Казахстан) воздержались.

Подробнее

Здравствуйте! Война в Украине продолжается 265 дней. Все это время мы ежедневно ведем трансляции, в которых рассказываем о всех важных событиях, связанных с российским вторжением в Украину. Спасибо, что вы с нами.