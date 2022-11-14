Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую привлечь Россию к финансовой ответственности за вторжение в Украину.

Документ, в частности, предусматривает создание реестра для регистрации нанесенного ущерба и проработку механизма для выплаты репараций.

Резолюцию поддержали 93 страны (в том числе США и все страны ЕС), 13 проголосовали против (в том числе Россия и Китай), еще 74 (в том числе Бразилия, Индия, Сербия, Казахстан) воздержались.

Это уже пятая резолюция Генассамблеи ООН с осуждением российской агрессии, принятая после начала войны в Украине.

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