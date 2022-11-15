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Солдаты строят забор из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России, Польша, 3 ноября 2022 года Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters / Scanpix / LETA

Две ракеты упали на территории Польши днем 15 ноября, когда армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты упали на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенной в пяти километрах от границы с Украиной. Первым об этом сообщило польское радио ZET. По его информации, ракеты попали в зерносушилку, из-за чего погибли два человека.

По данным издания Lublin112, в 15:35 по местному времени (17:35 мск) ракета упала на территории элеватора рядом с прицепом трактора, из-за чего произошел взрыв. Польские спасатели официально сообщили о взрыве в Пшеводуве, но не назвали его причину. На место выехал люблинский воевода Лех Справка, допустивший, что в селе мог произойти несчастный случай. В соцсетях публикуют видео, снятое, предположительно, на месте взрыва в селе Пшеводув.

Высокопоставленный представитель американской разведки заявил Associated Press, что на территории Польши якобы упали российские ракеты. У Пентагона пока нет информации, подтверждающей, что российские ракеты упали на территории Польши, заявил пресс-секретарь Минобороны США. В Белом доме и НАТО сказали, что изучают информацию. Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что сообщения о падении ракет на территории Польши подтверждены. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в то же время заявил, что «преступный российский режим» выпустил против Украины ракеты, которые «упали на территорию НАТО в Польше». МИД Эстонии выразил солидарность с Польшей и готовность «защищать каждый дюйм территории НАТО». Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе.

Есть версия, что в Польше упал обломок российской ракеты, сбитой ВСУ. Первым об этом заявил журналист ZET Мариуш Гершевский, который сослался на данные своих источников. Другие источники пока не подтверждали эту информацию. Российское прокремлевское издание Mash сообщило, что на территории Польши упал обломок ракеты С-300 — «средство противоракетной обороны, которое состоит на вооружении ВСУ». В соцсетях публикуют фото обломка — это действительно обломок С-300, но, где и когда снят снимок, неизвестно. О том, что на территорию Польши могли попасть украинские ракеты системы С-300, также пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на военного эксперта. Польская газета Rzeczpospolita пишет, что, по словам источника в правительстве, власти проверяют, чья ракета упала на территории страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «в связи с кризисной ситуацией» созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. «Я призываю вас пока не публиковать неподтвержденную информацию, мы будем ее комментировать после заседания, которое состоится сейчас», — сказал Мюллер вечером 15 ноября. По неподтвержденной информации, ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Мазовецки.

В Минобороны РФ назвали сообщения о падении российских ракет «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — заявили в российском министерстве.

Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя заявление Минобороны РФ, сказал, что«США совершенно точно не пытаются добиться эскалации ситуации или как-то провоцировать ситуацию». По его словам, США готовы «встать рядом» с союзниками по НАТО, но пока не хотят обсуждать гипотетические сценарии, пишет ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя взрыв в Польше, сказал, что «террор не ограничивается нашими государственными границами». «Российские ракеты ударили по Польше. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше», — сказал Зеленский в видеообращении по итогам 265-го дня войны.

Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты. Бить ракетами на территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, сказал, что россияне «не думают останавливаться на Украине». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине современные самолеты и системы ПВО, «чтобы мы могли перехватывать любые российские ракеты». «Сегодня защита неба Украины означает защиту НАТО», — сказал министр.

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