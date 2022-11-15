Россия в день саммита G20 нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. В Киеве повреждены жилые дома, в Харькове остановлено метро

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Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме, поврежденном после ракетного удара. Киев, 15 ноября Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Днем 15 ноября города Украины подверглись массированному ракетному удару. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

В общей сложности российские военные выпустили по Украине около 100 ракет Х-101 и Х-555, утверждает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Президент Украины Владимир Зеленский привел другие данные: в видеобращении, опубликованном в его телеграм-канале, говорится, что по территории страны были выпущены 85 ракет, преимущественно по энергетической инфраструктуре.

Мы понимаем, чего хочет враг. Он своего не добьется. Впереди могут быть еще порядка 20 ударов. Очень прошу вас всех: берегите себя и будьте в укрытиях. Удары отключили энергетику во многих городах нашей страны. Мы работаем. Все починим. Все переживем.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех попаданиях по жилым домам в Печерском районе украинской столицы. В одном из пятиэтажных домов начался пожар. Несколько ракет были сбиты средствами ПВО над Киевом, добавил он. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал в телеграм-канале видео горящего после ракетного удара в Киеве жилого дома.

По сведениям мэра, на месте одного из поврежденных домов обнаружено тело погибшего.

Удары по объектам критической инфраструктуры зафиксированы в Харькове, Ровно, Житомире, Полтаве, Кривом Роге. Главы военных администраций сообщают о взрывах в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Во многих регионах сработали средства ПВО. Местных жителей просят не покидать укрытий.

Из-за массированной атаки «Укрэнерго» начало экстренные отключения электричества по всей стране. В Киеве без света остались половина жителей города, сообщил Кличко. Во многих городах наблюдаются проблемы с сотовой связью. В Харькове остановлена работа метрополитена и наземного электротранспорта.

Представитель офиса Зеленского Кирилл Тимошенко назвал ситуацию в стране «критической». «Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. „Укрэнерго“ вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании», — написал он в телеграме.

О проблемах с электроснабжением вечером 15 ноября сообщили в соседней Молдове. Страна перестала получать электроэнергию из Румынии, в результате чего в некоторых регионах пропал свет. Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну связал отключения с ракетными обстрелами украинской критической инфраструктуры.

Российские официальные лица пока никак ракетные удары по Украине не комментировали.

15 ноября в Индонезии начался двухдневный саммит «Большой двадцатки». Накануне мероприятия в ВСУ допускали, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита.

Минобороны РФ с начала октября регулярно обстреливает объекты военной, энергетической и иной критической инфрастуктуры Украины, что приводит к масштабным отключениям электричества и водоснабжения в украинских городах.

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