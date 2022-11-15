Большинство стран G20 осудят войну в Украине. Зеленский в своем обращении проигнорировал российскую делегацию Главное о начале саммита «Большой двадцатки» на Бали

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сидят напротив главы МИД РФ Сергея Лаврова на первом рабочем заседании саммита «Большой двадцатки» на Бали. 15 ноября 2022 года Kay Nietfeld / dpa / Scanpix / LETA

На индонезийском острове Бали стартовал саммит «Большой двадцатки» ( ). Одна из главных тем — война в Украине. Официальная часть саммита завершится 16 ноября. Как сообщалось, представителям стран — участниц G20 предстоит обсудить вопросы, связанные в том числе с продовольственной и энергетической безопасностью.

Еще в преддверии саммита президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам двухсторонней встречи выступили против применения ядерного оружия в Украине или угроз его применения.

На церемонии открытия официальной части форума президент Индонезии Джоко Видодо призвал остановить войну, напрямую не упомянув конфликт в Украине. Также ситуацию в Украине, ядерное оружие и санкции обсуждали другие мировые лидеры.

Владимир Зеленский выступил на саммите. Он обратился к лидерам «G19», проигнорировав российскую делегацию. Президент Украины, которая не входит в «Двадцатку», выступил на встрече по приглашению лидера Индонезии. Зеленский заявил, что развязанная Россией война должна закончиться справедливым исходом, на основе Устава ООН и международного права, а также попросил не предлагать Киеву «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Президент Украины представил 10 условий, которые, по мнению Киева, гарантируют мир. Среди них — радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, обмен всех пленных и возвращение депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с украинских территорий, а также недопущение новой эскалации.

Кроме того, украинский лидер предложил создать специальный трибунал по расследованию преступлений России против Украины, а также механизм компенсации ущерба, причиненного стране в ходе войны.

Россию на встрече представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин отказался от участия. Bloomberg сообщал, что Путин не поедет на саммит G20, чтобы избежать конфронтации с лидерами других стран. В Кремле заявили, что российский президент не будет участвовать ни лично, ни по видеосвязи из-за «необходимости его нахождения» в России.

Лавров в качестве главы российской делегации прибыл на Бали еще 13 ноября. За день до начала официальной части саммита западные СМИ со ссылкой на индонезийских чиновников сообщили, что министр доставлен в больницу. Лавров опроверг эти сообщения. При этом губернатор Бали уточнил Reuters, что российский министр ненадолго посещал больницу для проверки.

Во время речи Зеленского глава российской делегации остался в зале заседаний, а участники G20 не стали бойкотировать заявление Лаврова, сообщили источники Bloomberg. Позже в ходе пресс-конференции глава МИД РФ заявил, что украинская сторона отказывается от возобновления мирных переговоров, выдвигает «нереалистичные и неадекватные» требования.

Министр также назвал слухами сообщения о том, что США готовят почву для переговоров РФ и Украины. Из обращения Зеленского на саммите G20, по мнению Лаврова, можно сделать вывод, что никаких советов Запада о переговорах Киев не слушает.

А зачем переговоры России?

Российские власти все чаще говорят, что готовы вернуться к переговорам с Украиной. «Медуза» выяснила, что стоит за этими заявлениями Кажется, Кремль хочет выиграть время и готовится к «полномасштабному наступлению» в начале 2023 года

А зачем переговоры России?

Российские власти все чаще говорят, что готовы вернуться к переговорам с Украиной. «Медуза» выяснила, что стоит за этими заявлениями Кажется, Кремль хочет выиграть время и готовится к «полномасштабному наступлению» в начале 2023 года

Традиционная совместная фотосессия представителей стран — участниц перед началом заседания не состоялась. Официально о причинах отмены фотографирования не сообщается, утверждает ТАСС. Kyodo со ссылкой на индонезийского чиновника сообщило, что американские и европейские лидеры отказались фотографироваться вместе с главой российской делегации Сергеем Лавровым.

Вторую фотосессию с участниками саммита Лавров пропустил. Она, по данным РИА Новости, прошла после неформального обеда лидеров «Двадцатки». В ней участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Глава российской делегации в это время был на встрече с главой МИД Китая.

В итоговом заявлении большинство лидеров стран G20 собираются осудить войну в Украине, но в компромиссном варианте, сообщили Financial Times и Bloomberg. Изданиям удалось ознакомиться с проектом итогового коммюнике. Отмечается, что заявление содержит смягченные формулировки, чтобы его подписали как можно больше участников, а саммит не завершился без совместного коммюнике.

Так, отмечает Bloomberg, в документе осуждается «война в Украине», а не «война России в Украине», а также указывается, что у некоторых подписантов «другие взгляды и оценка ситуации». Кроме того, в коммюнике говорится о недопустимости применения ядерного оружия или угроз его применения, а также о влиянии войны на мировую экономику.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада «пытаются политизировать» итоговую декларацию саммита G20 и осудить действия РФ в Украине от имени участников встречи. Он отметил, что работа над итоговым заявлением почти завершена, а в черновике представлены как западные, так и российские оценки ситуации вокруг Украины.

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