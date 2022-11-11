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Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию и не будет участвовать в нем в видеоформате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин решил не ехать на саммит, который пройдет в Индонезии 15-16 ноября, из-за графика работы и «необходимости его нахождения в России».

Bloomberg ранее писал, что Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», чтобы избежать конфронтации с лидерами других стран. Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что не поедет на саммит, если на нем будет присутствовать Владимир Путин. 8 ноября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины, скорее всего, будет участвовать в работе саммита онлайн.

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