Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20 на Бали, чтобы избежать конфронтации с лидерами других стран

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Президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на острове Бали в Индонезии 15-16 ноября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Кремль хочет избежать «потенциальной конфронтации» между Путиным и лидерами других стран на саммите из-за вторжения России в Украину. В частности, Bloomberg упоминает президента США Джо Байдена, который после начала войны назвал Путина военным преступником.

Вместо президента России на саммит в Индонезию поедет министр иностранных дел Сергей Лавров, рассказал один из источников Bloomberg.

О том, что Путина на Бали может заменить Лавров, 8 ноября сообщили источники «Ведомостей». При этом власти Индонезии допускали, что Путин выступит виртуально. Официально Кремль должен объявить о формате участия России в саммите «Большой двадцатки» до конца этой недели.

Джо Байден в марте предлагал исключить Россию из G20 из-за вторжения в Украину. Вместо этого президент Индонезии, которая в этом году председательствует в G20, пригласил на саммит лидеров и России, и Украины (которая не входит в «Большую двадцатку»).

Украинский президент Владимир Зеленский ранее говорил, что не поедет на саммит, если на нем будет Путин. 8 ноября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что лидер Украины, скорее всего, будет участвовать в саммите онлайн.