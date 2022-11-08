Зеленский будет участвовать в саммите G20, скорее всего, онлайн

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G20, который пройдет на острове Бали в Индонезии 15-16 ноября. Как сообщил «Суспiльне» пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, Зеленский, скорее всего, будет участвовать онлайн.

3 ноября Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Ранее газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на источники, что Путин, скорее всего, воздержится от визита на Бали, а его заменит глава МИД Сергей Лавров. Власти Индонезии при этом допускают, что Путин выступит виртуально. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль на этой неделе объявит, поедет ли Путин на саммит G20.

На саммит G20 приглашены и Зеленский, и Путин. В октябре власти Индонезии говорили, что оба президента согласились принять участие, но отмечали, что «ситуация непростая из-за войны между Украиной и Россией».

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