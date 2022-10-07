The National сообщил, что Путин и Зеленский согласились присутствовать на саммите G20 в Индонезии. Москва и Киев это пока не подтвердили

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Обновление. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал «Стране.ua», что «окончательное решение еще не принято»

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились, что будут присутствовать на саммите G20 в Индонезии в ноябре. Об этом посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багис сообщил в интервью газете The National из ОАЭ.

«Оба согласились. Ситуация непростая из-за войны между Украиной и Россией», — сказал посол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представители России будут участвовать в саммите G20, но формат пока не определен, пишет РИА Новости.

Саммит стран G20 пройдет 15-16 ноября в Индонезии, на острове Бали.

Президент Украины Владимир Зеленский во время войны неоднократно участвовал в мероприятиях, проходивших за пределами Украины, но всегда выступал по видеосвязи.

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