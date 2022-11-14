Джо Байден и Си Цзиньпин встретились на Бали перед саммитом G20. Они выступили против угроз применения ядерного оружия в Украине

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин провели двухстороннюю встречу в преддверии саммита «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали.

Встреча продолжалась три часа. В ее ходе в том числе обсуждалась война в Украине. Как заявила пресс-служба Белого дома, Байден и Си выразили согласие с тем, что в ядерной войне не может быть победителей и выступили против применения ядерного оружия в Украине или угроз его применения.

Помимо этого Байден и Си обсудили вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяня, а также собственную конкуренцию на мировой арене — и договорились вести ее ответственно, избегая конфликтов.

Официальная часть саммита «Большой двадцатки» будет проходить 15 и 16 ноября.

Российскую делегацию на саммите возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин не будет участвовать во встречах ни лично, ни по видеосвязи. В Кремле это объяснили «необходимостью его нахождения в России». Bloomberg сообщал, что Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», чтобы избежать конфронтации с лидерами других стран.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях саммита по видеосвязи. Украина не входит в G20.