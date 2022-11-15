Большинство стран G20 по итогам саммита намерены осудить войну в Украине

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Большинство участников саммита решительно осудили войну в Украине. Об этом говорится в проекте совместного заявления лидеров G20 по итогам встречи.

Изданиям Financial Times и Bloomberg удалось ознакомиться с проектом итогового заявления. По данным Financial Times, документ был согласован делегатами вечером 14 ноября. Теперь его предстоит подписать лидерам G20.

В проекте совместного заявления говорится, что война «приносит огромные человеческие страдания» и «усугубляет существующие проблемы в мировой экономике». В документе также заявляется о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия.

«Мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны», — цитирует черновик коммюнике Financial Times.

Как отмечает Bloomberg, документ содержит компромиссные формулировки, чтобы заявление подписали как можно больше участников, а саммит не стал первым в истории завершившимся без совместного коммюнике. Так, в проекте указывается, что у некоторых стран «другие взгляды и оценка ситуации»

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Официальная часть саммита «Большой двадцатки» начался 15 ноября на индонезийском острове Бали. Открывая мероприятие президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что «мир не должен скатиться к очередной холодной войне», а также призвал остановить конфликт в Украине.

Российскую делегацию на встрече возглавляет министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин отказался от участия. Bloomberg сообщал, что Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», чтобы избежать конфронтации с лидерами других стран.