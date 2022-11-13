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Евгений Пригожин вербует заключенных в ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине. Видео было снято, предположительно, в ИК-6 в Марий Эл и опубликовано 14 сентября 2022 Meduza

Вечером 12 ноября телеграм-канал Grey Zone, который связывают с , опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство бывшего заключенного Евгения Нужина. Нужин был завербован на войну в Украине, сдался в плен и в интервью украинским журналистам говорил о готовности воевать на стороне Киева.

Убийство в публикации Grey Zone подается как «наказание предателя». Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал ролик «прекрасной режиссерской работой». «В данном шоу видно, что [Нужин] не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми», — цитирует бизнесмена пресс-служба его компании «Конкорд».

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На видео голова Евгения Нужина примотана скотчем к кирпичам. Он произносит следующие слова: Я, Нужин Евгений Анатольевич, 1967 года рождения. Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 2022 года находился на улицах Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить. После этого человек, лица которого не видно, бьет его по голове кувалдой. В начало ролика вставлены фрагменты из интервью Нужина украинскому журналисту Юрию Бутусову, в которых бывший заключенный говорят: «когда вот эта заваруха началась, я для себя решил, что, когда приеду, по-любому сдамся и постараюсь туда попасть» и «Я бы хотел воевать на стороне украинцев, поэтому я и сдался в плен».

, Нужин был возвращен в расположение российских сил в результате обмена пленными. После того, как Украина 11 ноября сообщила о возвращении из плена 45 военнослужащих, бывшая советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, выступающая в поддержку войны, сообщила, что это был обмен с участием ЧВК Вагнера — подчеркнув, что там «своих бойцов не светят».

Власти Украины призывают российских солдат сдаваться в плен, гарантируя обращение «в соответствии со всеми конвенциями» и обещая, что желающие не будут возвращены в Россию путем обмена (с конца сентября добровольная сдача в плен в РФ — уголовное преступление).

Официально гибель Евгения Нужина не подтверждена. Правоохранительные и следственные органы не комментировали сообщения о возможном убийстве российского гражданина.

Интервью Евгения Нужина Юрию Бутусову было опубликовано 4 сентября. тогда подтвердили, что мужчина на видео — бывший заключенный из ИК-3 Рязанской области.

Нужин рассказывал, что был приговорен к 24 годам после убийства человека в ходе «заварушки» в 1999 году, а еще четыре года якобы получил за попытку побега. По словам Нужина, летом в их колонию прилетел бизнесмен Евгений Пригожин, чтобы вербовать заключенных для участия в войне в Украине. Нужин утверждал в интервью, что «давно» решил сдаться и хочет воевать на стороне украинцев в . Он также говорил, что у него в Украине живут родственники.

О том, что ЧВК Вагнера вербует для участия в войне в Украине заключенных, стало известно летом. Согласно многочисленным сообщениям, для этого основатель ЧВК Евгений Пригожин лично приезжает в колонии. Согласно распространенной в сентябре видеозаписи, Пригожин не только обещает участникам войны помилование и вознаграждение, но и предупреждает о расстреле в случае дезертирства.

Евгений Пригожин вербует заключенных в ЧВК «Вагнер» Meduza