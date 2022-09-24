Путин подписал закон, ужесточающий наказание за преступления в период мобилизации и вводящий в УК статью о сдаче в плен

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за преступления против военной службы в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта, а также о введении уголовного наказания за добровольную сдачу в плен и мародерство.

Закон был в экстренном порядке принят Госдумой 20 сентября, накануне объявления в России мобилизации.

Поправки, в частности, ужесточают наказание за самовольное оставление части, неисполнение приказа и дезертирство в период мобилизации.

За отказ от участия в военных действиях законом предусмотрено до трех лет лишения свободы, а если такой отказ повлек «тяжкие последствия» — до 10 лет. Такой же срок предусмотрен за неисполнение приказа.

Подробнее об изменении УК

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