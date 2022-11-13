Война Двести шестьдесят третий день
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В результате ночных обстрелов Никополя ранены две женщины
Российские военные обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко.
По его словам, больше всего пострадал город Никополь, куда прилетело больше 40 снарядов. В результате обстрела две местные жительницы доставлены в больницу.
«В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач. Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара — в квартире и в частном дворе», — рассказал Резниченко.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Торское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области, а также Стельмаховка и Новоселовское Луганской области.
- Российские войска нанесли четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из систем залпового огня. В результате пострадали более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.
- ВСУ нанесли удар по зданию в поселке Днепряны в Новокаховском районе Херсонской области, где находились около 500 россиян. Сообщается о погибших и раненных, но точные данные о потерях противника еще уточняются.
- За сутки украинская авиация нанесла 13 ударов, поразив восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять позиций зенитных ракетных комплексов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Телеграм-канал Gray Zone опубликовал видео убийства бывшего бойца ЧВК Вагнера из числа завербованных заключенных
Как утверждают авторы Gray Zone, предположительно, связанного с ЧВК Вагнера, на видео (осторожно, это очень жестокие кадры) запечатлен момент казни бывшего бойца группы Евгения Нужина, который в начале сентября «сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным».
В ролике голова мужчины, который представляется Нужиным, примотана скотчем к импровизированной наковальне. «Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины, воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 22-го года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание, очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — говорит он. После этого его бьют кувалдой по голове.
Ролик также опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Правозащитники заявили, что получили видео с казнью Нужина от источника в ЧВК. В свою очередь телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что заключенного вернули в Россию в результате обмена пленными.
Евгений Нужин — заключенный исправительной колонии № 3 в Рязанской области. Он отбывал 28-летний срок за несколько преступлений, в том числе за убийство. В Украину Нужин отправился в рядах вербовавшей осужденных ЧВК Вагнера, где вскоре сдался в плен и дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову.
Северск, Донецкая область
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Президент РФ Владимир Путин внес поправку к принятому в первом чтении законопроекту о возможности лишения приобретенного гражданства, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
Поправка расширяет список преступлений, которые должны наказываться лишением приобретенного гражданства.
Так, Путин предложил лишать гражданства за «фейки» об армии, «дискредитацию» вооруженных сил, участие в «нежелательных» организациях, призывы к нарушению территориальной целостности. Это статьи 207.3, 280.3, 284.1, 280.1 Уголовного кодекса РФ.
Поправка также предусматривает лишение приобретенного гражданства за публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом.
Проект закона прошел первое чтение в апреле. Изначально предлагалось лишать приобретенного гражданства за террористическую деятельность, торговлю наркотиками и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.
Кроме того, законопроект предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям претендентов на российский паспорт.
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