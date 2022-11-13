Война Двести шестьдесят третий день

Телеграм-канал Gray Zone опубликовал видео убийства бывшего бойца ЧВК Вагнера из числа завербованных заключенных

Как утверждают авторы Gray Zone, предположительно, связанного с , на видео (осторожно, это очень жестокие кадры) запечатлен момент казни бывшего бойца группы Евгения Нужина, который в начале сентября «сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным».

В ролике голова мужчины, который представляется Нужиным, примотана скотчем к импровизированной наковальне. «Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины, воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 22-го года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание, очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — говорит он. После этого его бьют кувалдой по голове.

Ролик также опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Правозащитники заявили, что получили видео с казнью Нужина от источника в ЧВК. В свою очередь телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что заключенного вернули в Россию в результате обмена пленными.

Евгений Нужин — заключенный исправительной колонии № 3 в Рязанской области. Он отбывал 28-летний срок за несколько преступлений, в том числе за убийство. В Украину Нужин отправился в рядах вербовавшей осужденных ЧВК Вагнера, где вскоре сдался в плен и дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову.

Интервью Нужина

«Что-то не так делаешь — обнуляют. Ну, расстреливают» Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал интервью с российским заключенным. Он записался в ЧВК Вагнера и сдался в плен

Интервью Нужина