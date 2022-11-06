The Washington Post: Белый дом просит власти Украины публично продемонстрировать готовность к переговорам с РФ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Администрация США просит власти Украины публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

США также просят Украину отказаться от публичной позиции, что говорить с РФ можно будет лишь после ухода от власти Владимира Путина.

Цель просьбы якобы не в том, чтобы не заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой, а в том, чтобы обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы поддерживать продолжение войны на протяжении многих лет.

Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин не всерьез говорит о переговорах, они признают, что запрет Владимира Зеленского на переговоры с ним создали беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро.

Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатируется «невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным», в начале октября — вскоре после того, как Россия формально аннексировала оккупированные украинские территории. Зеленский ранее говорил, что такой шаг РФ приведет к выходу Киева из переговоров.

Власти РФ, в том числе Владимир Путин, регулярно заявляют о готовности к переговорам, на которых, однако, не должна обсуждаться судьба аннексированных земель. По данным источников «Медузы», российские власти хотели бы добиться режима прекращения огня и использовать затишье для подготовки к новому наступлению в феврале-марте 2023 года.

Читайте также

Российские власти все чаще говорят, что готовы вернуться к переговорам с Украиной. «Медуза» выяснила, что стоит за этими заявлениями Кажется, Кремль хочет выиграть время и готовится к «полномасштабному наступлению» в начале 2023 года

Читайте также

Российские власти все чаще говорят, что готовы вернуться к переговорам с Украиной. «Медуза» выяснила, что стоит за этими заявлениями Кажется, Кремль хочет выиграть время и готовится к «полномасштабному наступлению» в начале 2023 года