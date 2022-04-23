Зеленский: если на оккупированных территориях проведут «псевдореферендум», Украина прекратит переговоры с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прекратит переговоры с Россией, если где-либо на украинской территории пройдут «псевдореферендумы». Так он ответил на вопрос о готовящемся, по данным украинских властей, «референдуме» о провозглашении «Херсонской народной республики» в оккупированной Херсонской области.

Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен референдум, псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из каких-либо переговорных процессов. <…> Это точно неправильный шаг со стороны России. Это говорит, что все, что было до того — все эти встречи групп дипломатов — фикция и просто театр, с очень плохими актерами.

Зеленский призвал жителей оккупированных территорий «не помогать оккупантам».

По информации украинских военных, Россия собирается провести в Херсонской области «референдум» о провозглашении «ХНР» 27 апреля.

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