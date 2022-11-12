Война Двести шестьдесят второй день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 ноября читайте здесь, главные фотографии дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Автомобильный мост на Каховской ГЭС частично разрушен в результате подрыва. Согласно спутниковым снимкам, три пролета моста уничтожены.
- Британский уличный художник Бэнкси нарисовал граффити на разрушенном доме в Бородянке Киевской области.
- После ухода российских войск из Херсона временной столицей аннексированной Херсонской области стал Геническ.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Украинские СМИ и телеграм-каналы публикуют видео, на котором, как утверждается, показана разрушенная Херсонская телебашня. Внешне разрушенная конструкция похожа на телебашню, которую Россия захватила в начале войны. По сообщениям СМИ, российские войска, предположительно, подорвали телебашню, когда уходили из Херсона.
Подтвердить подлинность этого видео и дату его съемки в данный момент мы не можем.
Российские войска заняли телебашню в начале марта, после чего вещание украинских телеканалов прекратилось. 200-метровая Херсонская телебашня была построена в 1994 году.
Утром 11 ноября, по заявлению Минобороны РФ, последние подразделения России ушли с правого берега Днепра.
В Херсоне установят громкоговорители, чтобы оповещать жителей об опасности
В Херсонской области сохраняется угроза артиллерийских и авиационных ударов, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, российские войска, несмотря на отступление, могут обстреливать регион всеми видами оружия по нескольким направлениям, пишет УНИАН. Система оповещения, говорит Игнат, заработает в ближайшее время.
Российские военные перед уходом из Херсона полностью разрушили всю энергосистему города, заявил днем ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его прогнозу, на восстановление энергоснабжения нужно около месяца.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные кадры, сделанные в течение предыдущего дня войны. В фотогалерее 261-го дня войны — граффити Бэнкси в Киевской области, спутниковые снимки взорванных мостов под Херсоном и похороны российских солдат в Луганске.
Журналистка Фарида Рустамова сообщила, что на этой неделе президент России Владимир Путин так и не провел заседание Совбеза, которое анонсировали пропагандисты. Кроме того, после сдачи Херсона, в четверг и пятницу, у Путина не было публичных мероприятий.
Последний долгий перерыв в заседаниях Совбеза был в сентябре — между началом контрнаступления Украины и объявлением мобилизации в России.
«Укрэнерго» сообщило об аварийном отключении электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
В компании заявили, что это необходимо для того, чтобы сбалансировать энергосистему. «Повреждения, которые получила энергетическая инфраструктура во время вчерашней вражеской атаки, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей», — говорится в сообщении «Укрэнерго».
Село Благодатное Херсонской области
Евросоюз и Великобритания намерены бойкотировать выступления российской делегации и добиваться изоляции России на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии 15-16 ноября.
Как пишет The Daily Telegraph, страны также призовут Россию к прекращению войны в Украине, подчеркивая, что переговоры по мирному урегулированию должны проходить на приемлемых для Киева условиях.
Российскую делегацию на форуме возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Владимир Путин не планирует участвовать в саммите даже в видеоформате. По сведениям Bloomberg, президент РФ принял такое решение, чтобы избежать потенциальной конфронтации с лидерами других стран. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если на нем будет присутствовать Владимир Путин.
Украинские войска после освобождения Херсона и отступления российских войск не собираются останавливать наступательные действия, пишет The New York Times.
На востоке страны ВСУ продолжают продвигаться вперед и отразили неоднократные попытки России захватить Бахмут и Павловку, а на юге — обстреливают позиции РФ на левом берегу Днепра, сообщает издание.
NYT указывает, что украинские военные и добровольцы все чаще намекают, что ВСУ готовятся к новому наступлению между этими двумя фронтами, на юг через Запорожскую область в направлении Мелитополя, оспаривая контроль России над всей южной территорией Украины.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Жены и матери мобилизованных в Белгородской области потребовали от губернатора вернуть их родных обратно в Россию
Женщины запустили петицию, которую подписали 132 человека. В ней говорится, что мобилизованных из 752-го мотострелкового полка после двухнедельной подготовки отправили под Сватово Луганской области, хотя им обещали, что новобранцы будут служить в Белгородской области. Авторы петиции утверждают, что полк был разбит, многие родственники не выходят на связь.
Согласно многочисленным свидетельствам, мобилизованных бросают на передовую без надлежащей подготовки и полноценного командования, и они массово гибнут (а выжившие нередко отказываются воевать). Родственники мобилизованных из разных регионов России ранее записали несколько видеообращений с просьбой вернуть их близких домой.
«Мы не холодильная камера». Киев отказался замораживать конфликт с Москвой
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не станет замораживать конфликт с Россией, пишет УНИАН. Об этом он сообщил вечером 11 ноября в эфире украинского телевидения.
Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы предполагать не можем, потому что там есть наши люди, мы видим, как они страдают, как они со слезами на глазах встречают наших ребят, наших освободителей.
Поэтому задача вооруженным силам, которую ставит президент нашей страны, она довольно простая и понятная — освобождение всех наших территорий от террористов, от оккупантов. И это обязательно будет сделано. Вопрос только времени.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
По данным источников «Медузы», российские власти хотели бы добиться режима прекращения огня и использовать затишье для подготовки к новому наступлению в феврале-марте 2023 года.
Российская газета «Известия» опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан момент подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС.
Вчера телеканал CNN сообщил, что, согласно спутниковым снимкам компании Maxar Technologies, повреждения получила дамба через реку Днепр. Вода вытекает уже из трех шлюзовых ворот на плотине. Телеканал отметил, что последние взрывы на дамбе произошли 10 ноября после отступления российских войск.
Еще два граффити под Киевом в стиле Бэнкси, авторство которых не подтверждено
Ранее британский уличный художник Бэнкси опубликовал граффити с девочкой, выполняющей стойку на руках, которое появилась в Бородянке Киевской области. В Бородянке, а также в городе Ирпень, заметили еще два граффити, которые выполнены в стиле Бэнкси, но сам художник пока не подтверждал, что это его работы.
Генштаб ВСУ заявил, что с начала войны погибли больше 80 тысяч российских военнослужащих
В сообщении Генштаба сказано, что за минувшие сутки в Украине погибли 810 российских военных. Общее число потерь России, по данным украинской стороны, составляет 80 210 человек.
21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил гибель 5937 российских солдат. «Би-би-си» и «Медиазона» установили по открытым источникам, что по состоянию на 11 ноября в Украине погибли как минимум 8712 российских военнослужащих.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В освобожденных населенных пунктах Херсонской области проводятся стабилизационные мероприятия. Российские военные улучшают фортификационные сооружения на левом берегу Днепра.
- Россияне продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в трех областях: в Харьковской (в районах Масютовки и Орлянки), Луганской (возле населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка) и Донецкой (Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка).
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
За несколько дней до утечек на газопроводах системы «Северный поток» в Балтийском море рядом с ними прошли два судна, у которых не работали датчики отслеживания местоположения. На них, сообщает Wired, обратили внимание в компании SpaceKnow, которая проанализировала спутниковые данные.
Речь идет о крупных судах — длина каждого из них от 95 до 130 метров. Как отмечает Wired, такие суда обязаны устанавливать и использовать транспондеры, в том числе чтобы избежать возможного столкновения с другими судами.
SpaceKnow передала результаты исследования представителям НАТО, которые расследуют утечки на «Северных потоках».
После объявления мобилизации 21 сентября тысячи россиян — по некоторым данным, около 700 тысяч человек — уехали из страны. Те, кто попал в мобилизационные списки, не могут пересечь границу без специального разрешения военкомата — и часто решаются сделать это нелегально. Проект «Идите лесом», помогающий россиянам избежать мобилизации, сообщил, что за месяц провел 600 консультаций о легальном выезде за рубеж и 56 — о нелегальном. По словам руководителя проекта Григория Свердлина, власти усилили проверки на сухопутных границах, но он уверен, что даже при ужесточении контроля остаются легальные способы покинуть страну. «Верстка» рассказывает истории россиян, которым после нескольких неудачных попыток все же удалось сбежать от мобилизации. С разрешения издания «Медуза» публикует этот текст полностью.
Административной столицей аннексированной части Херсонской области после вывода российских войск из Херсона временно станет Геническ. Об этом заявил Александр Фомин, занимающий в назначенной Россией администрации должность пресс-секретаря заместителя председателя правительства.
«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — сказал он.
Бэнкси нарисовал граффити на разрушенном доме в Бородянке
Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в инстаграме несколько фотографий своей новой работы — рисунок девочки на разрушенном доме в поселке Бородянка в Бучанском районе Киевской области. Это первая известная работа художника после начала войны в Украине.
Ранее в Бородянке заметили граффити с ребенком и мужчиной, одетым в форму для восточных единоборств (которыми увлекается Владимир Путин), из-за чего возникли предположения, что поселок посетил Бэнкси. Работа выполнена в его стиле, но сам художник пока не подтверждал, что это его граффити.
В конце февраля 2015 года стало известно, что Бэнкси побывал в секторе Газа и сделал несколько граффити. Одно из них он нарисовал на двери дома, разрушенного в результате израильских обстрелов. На рисунке изображена женская фигура, которая держится за голову.
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