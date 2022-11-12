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Временной столицей аннексированной Херсонской области объявили Геническ

Источник: РИА Новости

Административной столицей оккупированной части Херсонской области после вывода российских войск из Херсона временно станет Геническ. Об этом заявил Александр Фомин, занимающий в назначенной Россией администрации должность пресс-секретаря заместителя председателя правительства.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра никак не поменяет статуса аннексированной Херсонской области. «Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного снабжения города и желанием сохранить жизни российских солдат.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра были выведены более 30 тысяч российских военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружений и военной техники. Уже днем в город вошли украинские военные.

Херсон был единственным областным центром Украины, захваченным российской армией с начала вторжения в страну. Геническ расположен в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря примерно в 200 километров от Херсона.

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