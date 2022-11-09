Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. По данным Politico, к этому его подтолкнули США

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Источники издания Politico утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию по переговорам с Россией после того, как администрация президента США Джо Байдена мягко подтолкнула его к этому.

В видеообращении по итогам 7 ноября Зеленский назвал пять условий для переговоров с Россией. «Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — говорил президент Украины.

Как отмечает Politico, Зеленский не упомянул свое прежнее требование, что переговоры невозможны с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. В октябре Зеленский подписал соответствующий указ, в котором констатировал невозможность таких переговоров.

Издание отмечает, что американские чиновники не говорили Зеленскому или его помощникам, что Украина должна изменить свою позицию, но они передали, что Киеву следует продемонстрировать свою готовность закончить войну мирным путем.

«Это не означает, что они должны сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны продемонстрировать готовность к разрешению конфликта, потому что никто не хочет окончания этого конфликта больше, чем Украина», — сказал высокопоставленный источник в Белом доме.

В начале ноября The Washington Post первой сообщила, что Белый дом попросил власти Украины публично продемонстрировать, что Киев готов к переговорам с Москвой.

Власти Украины пока это не комментировали.

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Источники «Медузы» ранее говорили, что власти РФ хотели бы договориться с Украиной не о полноценном мире, а о временном прекращении огня — для того, чтобы во время затишья подготовиться к новому наступлению в феврале-марте 2023 года.

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