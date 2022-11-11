Блогера Некоглая (9,5M в тиктоке) выслали из России. После задержания его обрили наголо и, судя по всему, избили На заседании суда он расплакался и попросил, чтобы его как можно скорее депортировали

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Мосгорсуд признал законным решение Пресненского суда Москвы, постановившего выдворить из России в Молдову 22-летнего блогера Некоглая (Николая Лебедева), который записал тикток — пародию на видео с российским военным, отбрасывавшим от себя гранаты. Об этом сообщает телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции».

7 ноября Некоглай опубликовал в тиктоке, на который подписаны 9,5 миллиона пользователей, пародию на популярное видео с российским военным. На оригинальной записи солдат, лежа в окопе, откидывает от себя две гранаты, сброшенные украинским дроном. В своем видео Некоглай, лежа на ковре, повторил действия военного под ремикс песни Boney M «Rasputin». Следующее видео может долго загружаться. Пожалуйста, подождите. #nekoglai #war 🚸FAKE GRENADE🚸 Николай 8 ноября глава Екатерина Мизулина заявила, что пожалуется на Некоглая в Генпрокуратуру и МВД. Менеджер блогера говорил, что тот не хотел оскорбить или унизить российских военных. 9 ноября Некоглая задержали.

Некоглая — гражданина Молдовы — задержали за нарушение миграционного законодательства. 9 ноября суд первой инстанции оштрафовал его на пять тысяч рублей и принял решение о депортации.

В заседании суда 11 ноября Некоглай участвовал по видеосвязи из московского центра временного содержания. В центре блогера, у которого раньше были мелированные волосы средней длины, по неизвестной причине обрили налысо.

Как пишут Sota и Mash, защита в своей жалобе просила пересмотреть решение Пресненского суда о выдворении Некоглая, поскольку на первом заседании к нему не допустили адвоката.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Защитники предположили, что в центре для мигрантов с блогером плохо обращаются. Адвокат спросил, применяли ли к нему физическую силу, на что Некоглай, как пишет ТАСС, «со слезами на глазах» ответил отрицательно и сказал: «Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь». На заседании блогер отказался поддержать жалобу своих адвокатов.

После заседания суда государственное агентство РИА Новости опубликовало видеообращение, в котором Некоглай извинился за свой пародийный ролик. На представленной записи на лице блогера видны следы побоев.

Сейчас я действительно понимаю то, какую ошибку я совершил. Я каюсь, мне очень стыдно. Я думаю, что если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно.