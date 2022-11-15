На территории Польши, по данным СМИ, упали две российские ракеты

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Две ракеты упали на территории села Пшеводов в Люблинском воеводстве Польши, расположенного в пяти километрах от границы с Украиной, сообщает радио ZET.

По его информации, ракеты попали в сушилки для зерна. Погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия. Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе. Польские спасатели подтвердили, что в Пшеводове два человека погибли из-за взрыва, но не смогли уточнить его причину.

Высокопоставленный представитель американской разведки заявил Associated Press, что российские ракеты пересекли территорию Польши, страны НАТО, в результате чего погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «в связи с кризисной ситуацией» созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. «Я призываю вас пока не публиковать неподтвержденную информацию, мы будем ее комментировать после заседания, которое состоится сейчас», — сказал он.

По неподтвержденной информации польских СМИ, ВВС Польши подняли в воздух истребители.

Ранее 15 ноября Украина подверглась массированному ракетному удару. Под удар, в частности, попала граничащая с Польшей Львовская область.

В правительстве Украины заявили, что 15 ноября Россия нанесла крупнейший с начала войны удар по энергосистеме Украины. Больше семи миллионов потребителей остались без электроэнергии. Проблемы с электричеством возникли в соседней Молдове.

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