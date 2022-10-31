В Белгороде выбросили на помойку цинковые гробы. Полиция ищет, кто это сделал

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В Белгороде полиция разыскивает сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на помойку . Об этом сообщил мэр города Антон Иванов.

«Уже несколько дней следователи ищут этих людей. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону. Но, в первую очередь, эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами», — написал Иванов в своем телеграм-канале.

Ранее жители города обнаружили в куче мусора цинковые гробы, в которых привозят тела погибших на войне солдат. По данным СМИ, сотрудники ритуальной службы выкинули гробы после того, как родственники погибших купили для похорон другие.

«Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?» — сказал мэр Белгорода.

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