Что известно об упавшей в Польше ракете США считают, что, скорее всего, ее запустили украинские ПВО. В Польше говорят, что ракета была российского производства

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Полицейское оцепление на месте падения ракеты в селе Пшеводув, 16 ноября Omar Marques / Getty Images

15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Одна из ракет попала в элеватор, в результате чего погибли два человека. Власти Польши, руководство НАТО, а также мировые лидеры на проходящем на Бали саммите G20 провели экстренные консультации в связи с произошедшим. Украина считает, что ответственность за падение ракеты в Пшеводуве лежит на России, которая весь день обстреливала украинские города. Москва отрицает причастность к инциденту в Польше. Вот что заявляют другие официальные лица.

Российского посла вызвали в МИД Польши из-за инцидента с падением ракеты в польском селе Пшеводув на границе с Украиной. По утверждению польского дипломатического ведомства, ракета, упавшая на территории Польши, была российского производства.

«15 ноября 2022 года произошел очередной многочасовой массированный обстрел всей территории Украины и ее объектов критической инфраструктуры, который вели вооруженные силы Российской Федерации. В 15:40 в селе Пшеводув Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша. В связи с этим событием министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений», — говорится в заявлении МИД Польши.

Президент Польши Анджей Дуда позже заявил, что власти страны пока не располагают точными данными о том, кто запустил ракету. «Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но все еще выясняется», — сказал Дуда в беседе с журналистами в ночь на 16 ноября.

При этом он отметил, что произошедшее было единичным случаем и нет никаких признаков того, что подобные события произойдут снова. В среду власти Польши проведут экстренное заседание Совета национальной безопасности, добавил он.

Президент США Джо Байден назвал «маловероятной» версию о том, что ракета, упавшая в Польше, была запущена с территории России. «Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России», — сказал Байден журналистам по итогам экстренной встречи с мировыми лидерами в рамках саммита G20 на Бали.

Источники в администрации США считают, что ракета, упавшая на территории Польши, была выпущена украинскими военными. Ее запустили силы ПВО, чтобы сбить приближающуюся российскую ракету, заявили агентству Associated Press трое чиновников американской администрации на условиях анонимности.

В офисе президента Украины ответственность за падение ракеты в Польше возложили на Россию. Владимир Зеленский, комментируя взрыв в Польше, сказал, что «террор не ограничивается нашими государственными границами». «Российские ракеты ударили по Польше. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше, — сказал он в видеообращении по итогам 265-го дня войны. — Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты. Бить ракетами на территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает Россию непричастной к инциденту с упавшей ракетой. «Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите G20 на Бали.

Минобороны РФ ранее назвало сообщения о падении российских ракет в Польше «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — заявили в ведомстве.

Как ранее развивались события

В Польше у границы с Украиной упали две ракеты — в день, когда российские военные нанесли массированный удар по Украине. Есть погибшие Минобороны РФ говорит о «провокации»

Как ранее развивались события

В Польше у границы с Украиной упали две ракеты — в день, когда российские военные нанесли массированный удар по Украине. Есть погибшие Минобороны РФ говорит о «провокации»