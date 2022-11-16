Российское ТВ пообещало создать новогоднее настроение, «несмотря на изменения в стране и мире»

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Телеканал «Россия» и другие центральные телеканалы обеспечат зрителям в праздничный период «новогоднее настроение, несмотря на все изменения в стране и в мире». Об этом заявил замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев.

По словам Нечаева, телевидение «подвержено определенным традициям и ритуалам» и телезрители их ожидают, поэтому «странно было бы эти ожидания не удовлетворить». «Новогоднее настроение мы создадим всеми доступными нам способами во всех доступных нам средах», — заявил он.

Нечаев сказал, что пока не готов говорить о конкретных программах на Новый год, но подчеркнул, что телезрители «безусловно получат все эмоции, которые привыкли получать в Новый год».

На фоне войны в Украине и мобилизации в России возник вопрос об уместности проведения традиционных новогодних торжеств. В частности, высказывались мнения, что можно сэкономить бюджетные средства, и на них доукомплектовать мобилизованных, испытывающих трудности со снабжением.

Спикер Думы Вячеслав Володин 5 ноября запустил в своем телеграм-канале опрос, стоит ли отказаться от новогодних корпоративов и концертов. Из почти полумиллиона проголосовавших лишь 10% сочли, что Новый год стоит праздновать как обычно; две трети поддержали вариант «оставить только детские праздники и елки», 25% заявили, что необходимо отменить все празднования.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 ноября предложил жителям города проголосовать на «Активном гражданине», стоит ли «во имя показного сострадания отказаться от праздников или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми».