В Чечню на «военно-патриотическое воспитание» отправили трудных подростков из ДНР и ЛНР

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В Чечню прибыли 200 трудных подростков из различных регионов России, в том числе из аннексированных ДНР и ЛНР — там с ними будет проводиться профилактическая работа «в целях военно-патриотического воспитания». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подростков, которые состоят на учете в правоохранительных органах, привезли в Чечню в рамках федеральной программы «Подростки России», отметил глава Чечни.

В рамках пребывания запланирована «насыщенная программа» с посещением достопримечательностей, сообщил Кадыров. Так, приехавшие подростки, по его словам, уже посетили Российский университет спецназа и прилегающий полигон.

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