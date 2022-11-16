Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Канадско-американский актер Джим Керри прокомментировал решение России включить его в санкционный список в ответ на ограничения Канады в отношении россиян.

Керри ответил на пост автора романа «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, которая также попала в российский санкционный список. «Черт! Джим Керри и я планировали пошалить на выходных в Москве. Думаю, теперь это будет Киев», — заявила Этвуд в ответ на решение РФ.

«Да, Маргарет. Боюсь, случилось худшее. Нам запрещен въезд в Россию… Но проблемы сотни канадцев — пустяки в этом безумном мире. У нас всегда будет Париж», — ответил писательнице актер.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

14 ноября Россия ввела персональные санкции против ста граждан Канады, в том числе Джима Керри, Маргарет Этвуд и внука лидера украинских националистов Степана Бандеры журналист Стефана Бандеры. Как заявили в МИД РФ, канадцы, попавшие под российские санкции, «непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».