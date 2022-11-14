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Россия ввела санкции против актера Джима Керри и внука Степана Бандеры

Источник: МИД РФ

Россия ввела персональные санкции против ста граждан Канады, «которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса», сообщает МИД РФ.

Среди людей, попавших под санкции, — актер Джим Керри, автор бестселлера «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд и внук лидера украинских националистов Степана Бандеры журналист Стефан Бандера.

Попавшим в черный список гражданам Канады будет запрещен въезд в Россию.

В МИД РФ заявили, что санкции введены в ответ на аналогичную практику властей Канады.

Джим Керри вскоре после начала войны написал в твиттере, что у него «разрывается сердце из-за грандиозного политического придурка», имея в виду президента РФ Владимира Путина.

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