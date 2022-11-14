Война Двести шестьдесят четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 ноября читайте здесь.
Главные новости:
- Правоохранительные органы Украины задокументировали более 400 военных преступлений в Херсонской области после ухода российских войск, заявил Владимир Зеленский.
- Власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и Sky News за репортажи из освобожденного Херсона.
- Телеграм-канал Gray Zone опубликовал видео убийства Евгения Нужина — бывшего бойца ЧВК Вагнера из числа завербованных заключенных. Ранее он сдался в украинский плен. Основатель ЧВК Евгений Пригожин назвал ролик «прекрасной режиссерской работой» и заявил, что «собаке — собачья смерть».
- Путин предложил лишать приобретенного гражданства РФ за «дискредитацию» армии и «фейки» о вооруженных силах страны.
- США предложили руководству Украины подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с Россией, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма. Об этом сообщают источники газеты The Wall Street Journal.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российские войска ночью вновь обстреляли Никопольский район
«Били по Марганецкой и Красногригоровской общинах. Направили туда более 60 снарядов из „Градов“ и тяжелой артиллерии», — написал он в телеграме, добавив, что, по предварительным данным, люди не пострадали.
В Марганце, по словам Резниченко, повреждена линия электропередачи, питающая насосную станцию — 45 тысяч домохозяйств в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Херсонской области задокументированы более 400 военных преступлений после ухода российских войск, правоохранительные органы обнаруживают на освобожденных территориях тела убитых — и гражданских, и военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам 263-го дня войны.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки ВСУ отбили атаки противника в Стельмаховке, Белогоровке, Новоселовском Луганской области, а также в Курдюмовке, Водяном, Марьинке в Донецкой области.
За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От обстрела, в числе прочих, пострадали Харьков и населенные пункты Харьковской области.
С 10 ноября текущего года наблюдается «эвакуация» имущества Донецкого управления железнодорожных дорог в город Иловайск. В Ростове-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне. В оккупированной части Запорожской области местных местных жителей выселяют из их домов, чтобы разместить российских военнослужащих.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Башкирский государственный академический театр драмы имени М. Гафури отменил спектакль по роману «Зулейха открывает глаза» из-за антивоенного высказывания его автора
На сайте театра, обратила внимание «7×7. Горизонтальная Россия», появилось такое объявление:
Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина заявляет, что «Новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто — разрушен».
Но мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас — деятелей культуры, неприемлем. Сегодня наши воины среди которых и наши коллеги — работники культуры учреждений нашей республики, защищают мир без нацизма.
В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара.
Премьера спектакля состоялась 24 ноября 2017 года. «Зулейха открывает глаза» была номинирована на премию «Золотая маска» в нескольких категориях. В 2019 году спектакль был удостоен первой спецпремии Жюри драматического театра и театра кукол «Золотой маски» — «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».
«Медуза» продолжает исследовать путинизм — идеологию, которая привела к войне с Украиной и разрушила жизни миллионов людей. Ее трудно назвать целостной и монолитной, скорее это мешанина из множества разрозненных консервативных идей, многие из которых российский президент усвоил еще в молодости.
В новом тексте спецкор «Медузы» Андрей Перцев рассказывает о теориях историка Льва Гумилева, на которые Путин регулярно ссылается в своих выступлениях об «особом пути» России — и ее «неизбежной победе над Западом».
Несколько журналистов иностранных СМИ лишились аккредитаций из-за нарушения правил работы в зоне боевых действий, объявил Генштаб ВСУ.
В заявлении говорится, что журналисты, «игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий.
У каких именно журналистов были отозваны разрешения на работу Генштаб не уточнил. По неофициальным данным, аккредитаций были лишены по меньшей мере шестеро журналистов, в том числе телеканалов CNN и Sky News. Помимо них, в Херсоне работали съемочные группы «Суспільне» и Hromadske. Кроме того, включение из Херсона транслировали в эфире канала «Рада».
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за важными событиями, связанным с войной в Украине, которая продолжается уже 264 дня. Спасибо, что вы с нами все это время.