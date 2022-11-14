Война Двести шестьдесят четвертый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 ноября читайте здесь.

Главные новости:

Правоохранительные органы Украины задокументировали более 400 военных преступлений в Херсонской области после ухода российских войск, заявил Владимир Зеленский.

Власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и Sky News за репортажи из освобожденного Херсона.

Телеграм-канал Gray Zone опубликовал видео убийства Евгения Нужина — бывшего бойца ЧВК Вагнера из числа завербованных заключенных. Ранее он сдался в украинский плен. Основатель ЧВК Евгений Пригожин назвал ролик «прекрасной режиссерской работой» и заявил, что «собаке — собачья смерть».

Путин предложил лишать приобретенного гражданства РФ за «дискредитацию» армии и «фейки» о вооруженных силах страны.

США предложили руководству Украины подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с Россией, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма. Об этом сообщают источники газеты The Wall Street Journal.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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