США ввели санкции против членов семьи Сулеймана Керимова

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Минфин США объявил о расширении санкций против России. Под ограничения попала международная закупочная сеть оборонно-промышленного комплекса РФ и «связанные с Кремлем представители элиты», говорится в сообщении ведомства.

Всего под новые санкции попали 14 человек, в том числе родственники бизнесмена и члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова — его жена Фируза, дочери Амина и Гульнара, а также сын Саид. Сам сенатор находится под санкциями США с 2018 года.

Ограничения вводятся в отношении 28 компаний, в том числе из России, Швейцарии, ОАЭ и Люксембурга. Среди них — компании, связанные с семьей Керимова, а также две компании, через которые Андрей Гурьев-старший и его родственники владеют долей в «ФосАгро».

Кроме того, Минфин США ввел санкции против связанной с Керимовым авиакомпании Emperor Aviation и заблокировали восемь ее самолетов. Под ограничения также попали бизнесмены Мурат Алиев и Александр Штудхальтер, а также связанные с ними юридические лица. Власти США считают, что предприниматели управляли компаниями Керимова.

Сулейман Керимов, занимающий с 2008 года пост члена Совета Федерации от Дагестана, и члены его семьи — основные владельцы золотопромышленной компании «Полюс». Российский Forbes оценивает состояние семьи Керимова в 4,4 миллиарда долларов.

В июне власти США доставили из Фиджи в Сан-Диего суперъяхту «Амадея». ФБР считает, что лодка стоимостью 325 миллионов долларов связана с Сулейманом Керимовым, но по документам ей владеет бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. В июле стало известно, что на борту яхты нашли яйцо Фаберже.

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