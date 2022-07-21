США нашли на изъятой «яхте Керимова» яйцо Фаберже

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Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что на борту суперяхты российского бизнесмена, изъятой властями США на Фиджи, нашли яйцо Фаберже. Об этом она рассказала, выступая на Форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, сообщает The Guardian.

«Давайте перейдем к самому интересному — яхтам, — сказала Лиза Монако, говоря о находках, сделанных ее командой. — Мы находим действительно интересные вещи… на одной из этих [яхт] мы нашли яйцо Фаберже, или предполагаемое яйцо Фаберже, так что становится все интереснее и интереснее».

Монако не уточнила, что это за яхта и кому она принадлежит, но отметила, что сейчас лодка находится в заливе Сан-Диего после того, как в июне отплыла с Фиджи.

В конце июня американские власти доставили из Фиджи в Сан-Диего яхту «Амадея». ФБР США считает, что лодка стоимостью 325 миллионов долларов связана с российским сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, который находится под санкциями. При этом по документам лодкой владеет бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. В июне суд Фиджи встал на сторону США и разрешил изъять яхту.

Монако считает, что если найденное яйцо окажется подлинным, то оно станет одним из немногих сохранившихся яиц Фаберже и будет стоить миллионы долларов.

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