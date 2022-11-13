Что происходит в Херсоне после освобождения Людей предостерегают от гуляний в людных местах из-за разминирования. В городе появилась украинская мобильная связь

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Жительница Киселевки Херсонской области Наталия Порхун держит цветы, приготовленные для украинских военных. 12 ноября 2022 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Украинские власти объявили на освобожденной территории Херсонской области «стабилизационные мероприятия», которые продлятся «несколько недель». Точный перечень мероприятий неизвестен. Официально было объявлено о комендантском часе с 17 до 8 часов и зачистке населенных пунктов силами полиции, введенной на освобожденные территории. Впрочем, в первый день после деоккупации комендантский час никто не соблюдал: жители Херсона праздновали вместе с бойцами ВСУ до ночи. Полиция также будет заниматься фиксацией военных преступлений российской армии (и за первый день работы уже зафиксировала 400 подобных фактов, сообщило МВД Украины).

Власти сообщили, что необходимо длительное разминирование освобожденной территории, которое продлиться несколько месяцев. Глава областной администрации Ярослав Янушевич — в условиях продолжающихся празднований — попросил местных жителей не собираться в людных местах, а также в центре города, где, по его словам, работы по разминированию начнутся 14 ноября.

Как заявил президент Владимир Зеленский, пока не разминированы хотя бы основные объекты, в Херсон и другие населенные пункты не будут допущены журналисты. МВД Украины на время «стабилизационных мероприятий» призывает уехавших из области жителей пока не возвращаться на освобожденные территории.

Украинская разведка считала, что не все российские военнослужащие, которые были на правом берегу Днепра, смогли перейти реку. Сначала сообщалось, что несколько десятков тысяч российских военных столпились у переправ. Позже, когда стало ясно, что толп солдат у реки нет, главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские военные, переодевшиеся в гражданскую одежду, могут укрываться в Херсоне и других населенных пунктах. Украинские разведчики потребовали от них (и от украинцев, вступивших в российскую армию) сдаться в плен; в противном случае их обещали уничтожить. Однако к вечеру 13 ноября о массовой сдаче в плен или уничтожении переодетых россиян не сообщалось. Российские «военкоры», до 11 ноября работавшие в Херсоне, утверждают, что правый берег покинули все находившиеся там части.

Украинские медиа активно распространяли видео про то, как мирные жители радостно встречают военных — к примеру, командующего оперативным командующим «Юг» Андрея Ковальчук. Еще одно из разошедшихся видео называется «Бабушка на коленях встречает своего внука, который освобождал Херсон»; другое показывает пожилую женщину, которая отдает бойцам ВСУ пулеметную ленту.

Видео встречи командующего ОК «Юг» с мирными людьми в Херсоне ТСН

Видео «Бабушка на коленях встречает своего внука, который освобождал Херсон»

Власти области сообщили о начале восстановления в Херсоне украинской мобильной связи — по словам главы областной администрации Ярослава Янушевича, на площади у здании администрации появилась связь оператора «Киевстар». Россия ввела на территории оккупированных украинских регионов мобильную связь от операторов под брендами «МирТелеком», «На связи», «Феникс». 1 ноября — за 10 дней до ухода российских военных с правого берега Днепра — в российской администрации отчитались о 100-процентном уровне покрытия мобильной связью в регионе. В последние недели перед российским отступлением местные паблики неоднократно сообщали об исчезновении связи.

О возобновлении работы также заявил сервис вызова такси Uklon. Руководство «Укрпочты» заявило, что рассчитывает начать работу в Херсоне на следующей неделе. В энергохолдинге ДТЭК заявили, что российские военные перед отступлением из Херсона «разрушили всю энергосистему» города и что на ее восстановление может потребоваться месяц.

Компания «Укрзалізниця» запустила благотворительную продажу билетов на первые поезда в Херсон и четыре оккупированных города — Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Билеты предлагается покупать как «символ веры в ВСУ», чтобы воспользоваться ими — в случае четырех подконтрольных России городов — «сразу после деоккупации».

В «Укрзалізниця» заявили, что начинают оценивать повреждения железнодорожной инфраструктуры в Херсонской области и планируют заняться «скорейшим» восстановлением железнодорожного сообщения с областным центром. Сколько времени могут занять работы, не уточняется.

Обсуждаемым сюжетом в выходные стала кража животных из зоопарка в Херсоне. В пятницу поддерживающая войну поэтесса Анна Долгарева написала в своем телеграм-канале: «Единственная хорошая новость [заключается] в том, что мой товарищ успел покрасть енота из Херсонского зоопарка» — что, разумеется, стало поводом для шуток.

Российские информагентства сообщали об «эвакуации» животных из «зооуголка Херсона» в Крым еще в первую неделю ноября. Речь шла не только о семерых енотах, но и ламе, ослице, волчице, фазанах, цесарке и павлинах. Занимался вывозом Олег Зубков — владельца крымского сафари-парка «Тайган». В 2020 году Зубкова оштрафовали из-за того, что его лев укусил женщину, а в 2022-м приговорили к реальному сроку за то, что тигр укусил годовалого ребенка. В октябре приговор отменили, а Зубкова освободили под подписку о невыезде.