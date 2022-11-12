«Там разрушили всю энергосистему». Украинские энергетики оценили ситуацию в освобожденном Херсоне

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Российские военные перед отступлением из Херсона полностью разрушили энергосистему города, заявил в эфире «Суспильне» исполнительный директор энергохолдинга Дмитрий Сахарук.

Нужно посмотреть на те регионы, где вообще нет света. Это сегодня освобожденный Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не то что графиков, там вообще нет электроэнергии. Здесь нужно сконцентрировать сейчас все усилия для восстановления электроэнергии.

По словам Сахарука, на восстановление энергосистемы города может потребоваться месяц, однако более точные сроки можно будет назвать только после детального анализа разрушений.

«Мы готовы предоставить людей, технику, материалы, чтобы помочь как можно быстрее восстановить энергетическую инфраструктуру в Херсоне и на освобожденной территории Херсонской области», — добавил Сахарук.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу распорядился перебросить российские войска на левый берег Днепра, тем самым оставив Херсон. 11 ноября в город вошли украинские военные, а позже освобождение Херсона подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Украинские СМИ накануне отступления России писали, что российские военные уничтожают объекты инфраструктуры города.

Россия с 10 октября наносит ракетные удары по украинским городам, в результате которых было повреждено около 40% энергосистемы Украины. Обстрелы с разной интенсивностью продолжались и в ноябре. 6 ноября газета New York Times писала, что власти Киева рассматривают возможность эвакуации всех жителей города в случае полного прекращения электроснабжения.

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