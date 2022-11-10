Херсонское издание «Мост» сообщило, что перед уходом из города российские войска подорвали объекты инфраструктуры

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Перед отступлением из Херсона российские войска подорвали некоторые объекты инфраструктуры в городе. Об этом сообщило херсонское издание «Мост» со ссылкой на местных жителей

По данным «Моста», в Херсоне взорвали несколько котельных и «объект облэнерго». Также взорван телевизионный центр, который находится у телевышки. Сама телевышка цела, сообщил «Мост». Позднее появилась информация, что она все же разрушена.

Официально подрывы объектов инфраструктуры в Херсоне ни украинская, ни российская сторона не подтверждали.

Утром 10 ноября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «Россия хочет сделать Херсон „городом смерти“». «Российские военные пройдут все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины», — утверждает Подоляк.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил отвести войска из правобережья Херсонской области, где находится Херсон, 9 ноября. На следующий день ВСУ сообщили о продвижении в Херсонской области. В свою очередь российский телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера, сообщил о появлении первых украинских подразделений в Херсоне. Других подтверждений этому пока нет.